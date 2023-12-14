Как говорить с детьми о войне и что делать с потоком негативных новостей

Большинство украинских детей из-за влияния войны нуждаются в психологической поддержке - такую информацию приводит Минздрав Украины. Действительно, дети являются самой уязвимой группой в военное время.

Как правильно говорить с ними о реалиях войны и можно ли сделать обучение учеников безопасным, рассказала в интервью для РБК-Украина (проект Styler) директор дистанционной школы "Атмосферная школа" Татьяна Серебрянская.

Стоит ли вообще разговаривать с детьми о войне?

Однозначно следует, ведь дети хотят понимать, что происходит вокруг. И это касается не только школьников, но и малышей, легко считывающих настроение родителей, чувствуя их напряженность и тревогу.

Разговаривать и быть честными с детьми советует ЮНИСЕФ. Психологи международной организации защиты детей рекомендуют предоставлять информацию о войне в соответствии с возрастом ребенка. Чем она меньше - тем меньше нужно деталей. Хотя конкретику и реальные примеры тоже нужно использовать.

Еще один совет: говорите доступным для малышей языком. Расскажите, что в нашей стране сейчас идет война. На нас напала Россия, но мужественные воины ВСУ дали им отпор. Дети должны представлять военных ВСУ настоящими супергероями. Это их успокаивает.

А что делать с потоком ужасных новостей?

Позаботиться о медиагигиене детей - еще одна задача родителей. Новости с фронта, видео об обстрелах городов и жертв могут травмировать детскую психику и плохо влияют на учебный процесс: иногда у школьников вообще исчезает желание учиться.

Поэтому не смотрите и обсуждайте новости при детях младшего школьного возраста. Следите, чтобы подобная информация не попадалась им в смартфоне или планшете. Относительно подростков - им доступ к новостям так просто не ограничишь, поэтому их нужно учить медиаграмотности.

Это касается не только родителей, но и учителей. Дети должны знать, что такое фейк, что такое информационная атака. Должны критически относиться к информации, получаемой в интернете.

Если вашего сына или дочь испугала какая-нибудь новость - спокойно ее обсудите и попробуйте успокоить ребенка.

Директор дистанционной школы "Атмосферная школа" Татьяна Серебрянская (фото: instagram.com/tetiana.serebrianska)

Что сказать ребенку, если его пугает сигнал воздушной тревоги?

Чтобы избежать стресса, нормализуйте эту опасную ситуацию. Скажите ребенку: я вижу, что тебе страшно, но звук сирены говорит, что ВСУ зафиксировали воздушную цель и сейчас ее обезвредят.

Важно объяснить детям, что звук сирены предназначен для того, чтобы все успели оказаться в безопасном месте. Услышав этот звук, ребенок должен действовать в соответствии с инструкциями - родителями или учителями, если тревога звучит на занятиях в школе. После завершения тревоги скажите ребенку, что угроза миновала и вы гордитесь его смелостью.

А если ребенок слышит звуки взрывов, работу ПВО?

Известно много случаев, когда после обстрелов дети теряли сон и начинали панически реагировать на звук мотоцикла, грохот строительства… Поэтому лучший вариант - находиться во время тревоги в таком месте, где взрывы практически не слышны.

Если вы дома в коридоре - наденьте ребенку наушники и включите музыку или аудиосказку. Когда ребенок уже испуган и не может успокоиться - сделайте вместе несколько терапевтических упражнений. Сначала глубоко подышите - это замедлит пульс.

Поиграйте в слоника обмахивающегося ушами: приложите ладони к ушам ребенка, а затем их откройте и закройте. Дайте ребенку конфету, чтобы изменить негатив ситуации на позитив.

Воздушные тревоги постоянно прерывают учебный процесс. Могут ли украинские школьники получать качественные знания без угрозы жизни?

Сегодня это очень актуальный вопрос. Кадры как украинские первоклассники бегут к укрытию под звуки сирены или ученики, сидящие на платформе в метро - просто терзают сердце.

Учебный процесс в обычных школах очень страдает. Именно поэтому украинские родители все чаще выбирают для детей дистанционную форму образования. И это касается не только тех учеников, которые после начала полномасштабного вторжения оказались за границей, но и остающихся в Украине детей.

Пока получать качественные знания можно в любом уголке мира или находясь в безопасном месте в Украине. Достаточно иметь доступ в интернет.

Дистанционная школа работает круглосуточно, есть ли какой-нибудь график, как в обычной школе?

Скажу так. Форма дистанционного обучения - это привилегия свободных людей, поскольку учащиеся могут самостоятельно выбирать время занятий.

К примеру, в обычной школе ученик должен оказаться за партой в 9 утра, а в дистанционной - ребенок не зависит от рабочего графика учителя. Есть рекомендованное расписание обучения и консультаций, которое учащийся может гармонично вписать в свое расписание дня.

Время обучения ребенок выбирает сам. Как показывает практика - половина учеников любят учиться до 12 часов дня, а вторая половина - после обеда.

Главное преимущество дистанционки в Украине - качественно учиться можно даже во время воздушной тревоги, если в безопасном месте есть интернет и лаптоп. Это не только обезопасит ребенка от лишних переживаний, но и позволит провести время с пользой.