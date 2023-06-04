Это до слез! Маленькая гимнастка Саша с протезом из-за российской ракеты впервые выступила на соревнованиях

Первые соревнования нашей чемпионки

"Какая же мотивация мощная должна быть у 7-летней девочки, чтобы так реактивно вернуться в художественную гимнастику с протезом ноги! Александра Паскаль, потерявшая в прошлом году ногу от раши*тских ракетных обстрелов Одесской области, сегодня приняла участие в своих первых соревнованиях.

Запомните это имя! Это имя будущей чемпионки! И никакие раш*сты со своими ракетами, ранения и ампутации не сломают нас!" - говорится в сообщении в Facebook Дарьи Герасимчук, уполномоченной Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации.

Саша Паскаль на реабилитации в Австрии, 2022 год

Кто такая Саша Паскаль

В мае 2022 года российские военные обстреляли населенные пункты в Белгород-Днестровском районе Одесской области. В результате Александру Паскаль завалило под обломками дома.

Две недели она пробыла в реанимации, потеряла ногу, но не утратила силу духа.

Саша перед выступлением (фото: Facebook/Дарья Герасимчук)

Девочка проходила реабилитацию в Австрии и благодаря благотворителям получила протез. Саше пришлось снова учиться сидеть и ходить. Но она быстро вернулась к любимому делу, которым занималась с трех лет, - художественной гимнастике.

Смотрите ниже видео с выступлением девочки: