"Имела чемодан документов и чужие лыжные штаны". Как украинская писательница на 9-м месяце беременности убегала из Киева

О чем книга "Кира. Дорога домой"

Это автобиографический роман Олеси, которая встретила нападение россиян на 9-м месте беременности, а уже на четвертый день после вторжения был разбомблен ее роддом на Киевщине.

Двенадцать стран, двадцать пять городов и более тринадцати тысяч километров преодолела Кира с мамой, прежде чем добраться обратно в Киев.

Это воспоминания о сложной дороге, когда страх и неопределенность превратились в смелость и решительность. О поддержке друзей, готовых принять в любой момент, и незнакомцах, открывавших двери в безвыходных ситуациях.

О хитростях и рисках, на которые пришлось пойти, чтобы перелететь Атлантику. Об историях из родного Донецка и помощи родителям в оккупации. И о возможности строить жизнь вдали от войны, но сильном желании вернуться домой.

"У меня был чемодан документов и чужие лыжные штаны, которые мне отдал сосед в бомбоубежище, и не было понимания, где мне рожать, потому что неизвестно, где через три недели будет безопасно", - вспоминает Олеся.

Олеся Остафиева (фото: facebook.com/Olesya Ostafieva)

Женщина приняла решение выезжать в сторону запада. Возвращаться в Киев за вещами было опасно, поэтому в Дрогобыч она добралась, не имея ни одной вещи для ребенка.

"На весь рынок - только одна палатка с детскими вещами. Они совсем не похожи на те, что остались в киевской квартире. Я держу кофточку с нарисованной жирафой и понимаю, что этой жирафы не станет уже после первой стирки. Но выбора нет", - написала Олеся.

"Я просто беру все, что есть в наличии на новорожденного - мальчишеское и девчачье, разных цветов. Это был первый момент с начала войны, когда я не удержалась и заплакала. Пожалуй, это именно тот момент полного осознания, что с нами всеми произошло", - добавила она.

Также писательница призналась, что ее "разрывает обида на жизнь за то, что ее мечты и представления о появлении дочери разбиты, и все, что она могу ей сейчас дать, - это первые попавшиеся вещи с дрогобычского рынка".

Олеся Остафиева (фото: facebook.com/Olesya Ostafieva)

Несмотря на то, что после 36 недели беременности запрещено садиться в самолет, Олеся, прибегнув к хитрости на 38 неделе перелетела Атлантику.

"Это только с командиром самолета я такая решительная и уверенная в себе. На самом деле очень боюсь стать героиней новостей вроде "Украинская женщина, убегая от войны, родила в самолете над Атлантическим океаном", - рассказала Остафиева.

"Поэтому я очень ярко представляю возможные варианты сенсационных новостей: "Пилотам пришлось принимать роды прямо над Гавайями", "Не долетела: украинская беженка родила дочь в самолете, которым бежала от войны", - вспомнила автор.

Олеся с дочерью Кирой (фото: Олеся Остафиева)

Осенью 2022 года Кира с мамой вернулись в Киев. Двенадцать стран, двадцать пять городов и более тринадцати тысяч километров пришлось преодолеть Олесе с маленьким ребенком, прежде чем они добраться домой, где в спальне их ждали подарки и воздушные шарики, которые 23 февраля 2022 года подарили Олесе на бебишавере - вечеринке в честь ожидаемого ребенка.

Добавим, что книга "Кира. Дорога домой" вышла в издательстве "Наш Формат" и уже успела представить Украину на международных площадках - одной из крупнейших в мире Лондонской книжной ярмарке и на Лейпсигской книжной ярмарке.

Также известно, что роялти от продажи книги Олеся направляет в фонд "Голоса детей".

Книгу уже представили на европейских ярмарках (фото: Олеся Остафиева)