Максимум яиц ежедневно: чем кормить кур, чтобы они лучше неслись

Чем кормить кур, чтобы яиц было много?

Чтобы куры неслись хорошо, их рацион должен быть богатым на необходимые питательные вещества. Летом стоит кормить кур зерном (цельным или дробленым), корнеплодами и картофелем, а также зеленью.

Важно не забывать о молокопродуктах, например, простокваше или сыворотке, которые могут стать заменой воды. Также полезно добавлять в корм шрот, жмых, отруби и сенную муку. Если вы хотите сэкономить, такие продукты стоят гораздо дешевле, чем комбикорма, но могут обеспечить полноценное питание для кур.

Однако все продукты должны быть свежими, ведь влажные корма быстро портятся, что может привести к проблемам со здоровьем птицы. Подготовка таких кормов не требует много времени, но необходимо соблюдать определенные правила.

Зерно или комбикорма: что лучше для кур?

Между природными продуктами и комбикормами часто возникает вопрос, что лучше для кур-несушек.

С одной стороны, комбикорма обеспечивают сбалансированный состав питательных веществ, они удобны в обслуживании, имеют длительный срок хранения и могут быть адаптированы к возрасту и потребностям кур.

С другой стороны, натуральные продукты, такие как зерно, овощи и молочные продукты, дают возможность сэкономить средства. Однако, комбикорма имеют высокую эффективность, если нужно обеспечить птицу всеми необходимыми микроэлементами без лишних затрат времени на подготовку кормов.

Можно комбинировать оба варианта: добавлять комбикорм к натуральному рациону в пропорции 1:3, что позволит сократить расходы без потери качества корма.

Правильное кормление - залог, что куры будут хорошо нестись (фото: Freepik.com)

Чем нельзя кормить кур-несушек?

Существует несколько продуктов, которые могут нанести вред здоровью кур и повлиять на качество яиц. Например, нельзя кормить кур острой, жирной или сладкой пищей, а также старыми или заплесневелыми продуктами.

Также не стоит использовать грязные или некачественные корма, поскольку это может вызвать отравление или другие заболевания. К тому же, важно не переедать птиц, поскольку это может привести к ожирению, что негативно скажется на их продуктивности.

Для здоровья кур важно придерживаться правильных пропорций и объемов кормов, избегая излишеств. Помните, что качество корма является основной составляющей здоровья ваших кур.

Дополнительные минералы и добавки для здоровья кур

Кроме основного корма, курам важно добавлять минеральные добавки, которые помогают поддерживать их здоровье.

Одним из таких важных элементов является кальций, необходимый для образования крепкой яичной скорлупы. Для пополнения запасов кальция можно давать курам мел или ракушки. Кроме этого, не менее важным является натрий и хлор (поваренная соль), которые необходимы для нормализации водно-солевого баланса.

Для поддержания здоровья кишечника полезно давать курам древесный уголь, который помогает предотвратить расстройства пищеварения. Все эти дополнительные компоненты обеспечивают кур необходимыми микроэлементами, что напрямую влияет на качество яиц и общее состояние птицы.

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