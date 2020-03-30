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Хто такий Максим Степанов: народився в Росії, не працював за фахом

STYLERПерсони    30.03.2020 - 17:24
Хто такий Максим Степанов: народився в Росії, не працював за фахом
Максим Степанов (Фото: facebook.com/StepanovMV)

Що відомо про нового міністра охорони здоров'я України Максима Степанова - читайте на Styler

Верховна Рада України проголосувала за призначення Максима Степанова новим міністром охорони здоров'я. За нього проголосувало 246 народних депутатів. Хто такий Максим Степанов і який у нього досвід роботи та освіта – в матеріалі Styler.

Максим Володимирович Степанов народився 18 серпня 1975 року в селі Сковородіно Амурської області, Росія. У 1998 році він закінчив Донецький Національний Медичний Університет за спеціальністю "Хірургія". А у 2004 році Степанов отримав другу вищу освіту – закінчив Київський національний університет за спеціальністю "Міжнародна економіка".

Варто відзначити, що картера Максима Степанова не була пов'язана з медициною і в 1999 році він обійняв посаду заступника генерального директора ДК "Торговий дім "Газ України" НАК "Нафтогаз України". У 2001 році він перейшов на посаду заступника генерального директора ЗАТ "Промислово-фінансова компанія "Віче".

У 2003-2004 році Степанов працював в Державній податковій службі України, а у 2004 році став головою ради директорів ТОВ "Республіканський правовий союз". Там він пропрацював до 2008 року.

З 2008 по 2010 Максим Степанов обіймав посаду першого заступника голови Одеської обласної державної адміністрації (На той момент – Миколи Сердюка). Близько року (2010-2011) – посаду директора державного підприємства "Український державний центр транспортного сервісу "Ліски".

У 2011 році Степанов змінив сферу діяльності та став директором ДП "Поліграфкомбінат Україна". Це підприємство виготовляє бланки офіційних документів – паспорти, трудові, медичні книжки та інші. При Степанові було запущено виготовлення біометричного паспорта.

У грудні 2016 року Максим Степанов був призначений головою Одеської обласної державної адміністрації. У квітні 2019 року указом президента України Петра Порошенка він звільнений із займаної посади.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що губернатор Одеської області матом відчитав чиновника за прибирання доріг.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниМаксим Степанов
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