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Кто такой Максим Степанов: родился в России, не работал по специальности

STYLERПерсоны    30.03.2020 - 17:24
Кто такой Максим Степанов: родился в России, не работал по специальности
Максим Степанов (Фото: facebook.com/StepanovMV)

Что известно про нового министра здравоохранения Украины Максима Степанова - читайте на Styler

Верховная Рада Украины проголосовала за назначение Максима Степанова новым министром охраны здоровья. За него проголосовало 246 народных депутатов. Кто такой Максим Степанов и какой у него опыт работы и образование – в материале Styler.

Максим Владимирович Степанов родился 18 августа 1975 года в селе Сковородино Амурской области, Россия. В 1998 году он окончил Донецкий Национальный Медицинский Университет по специальности "Хирургия". А в 2004 году Степанов получил второе высшее образование – он окончил Киевский национальный университет по специальности "Международная экономика".

Стоит отметить, что картера Максима Степанова не была связана с медициной и в 1999 году он занял должность заместителя генерального директора ГК "Торговый дом "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины". В 2001 году он перешел на должность заместителя генерального директора ЗАО "Промышленно-финансовая компания "Вече".

В 2003-2004 году Степанов работал в Государственной налоговой службе Украины, а в 2004 году стал председателем совета директоров ООО "Республиканский правовой союз". Там он проработал до 2008 года.

С 2008 по 2010 Максим Степанов занимал должность первого заместителя председателя Одесской областной государственной администрации (На тот момент – Николая Сердюка). Около года (2010-2011) – должность директора государственного предприятия "Украинский государственный центр транспортного сервиса "Лиски".

В 2011 году Степанов сменил сферу деятельности и стал директором ГП "Полиграфкомбинат Украина". Это предприятие изготавливает бланки официальных документов – паспорта, трудовые, медицинские книжки и другие. При Степанове было запущено изготовление биометрического паспорта.

В декабре 2016 года Максим Степанов был назначен главой Одесской областной государственной администрации. В апреле 2019 года указом президента Украины Петра Порошенко он уволен с занимаемой должности.

Напомним, ранее мы писали о том, что губернатор Одесской области матом отчитал чиновника за уборку дорог.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныМаксим Степанов
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