У Макса Чмерковского родился третий сын: хореограф показал фото малыша и раскрыл его имя

Макс Чмерковский и его супруга Пета Маргатройд в третий раз стали родителями. Первый украинский "Холостяк" и американская танцовщица сообщили радостное известие в соцсетях, а также растрогали семейными кадрами.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram хореографа.

Чмерковский снова стал отцом

В своем блоге танцор показал фото со своей любимой и малышом и рассекретил некоторые подробности родов.

"Его официально выселили из мамы, и он очень милый! Мы хотели бы рассказать вам, что мама и малыш чувствуют себя хорошо, а роды заняли около 47 секунд! Ровно одно усилие! Также благодарим всех за прекрасные сообщения, которые вы прислали. Это много для нас значит, мы это очень ценим", - написал Макс, который вместе с семьей проживает в США.

Чмерковский в третий раз стал отцом (Фото: instagram.com/maksimc)

В stories хореограф вскоре показал первое фото новорожденного малыша и раскрыл его имя.

"Милан Чмерковский родился в 8:48 утра 12 июля. Семья полная", - поделился звездный, теперь уже многодетный отец.

Мальчика назвали Милан (Фото: instagram.com/maksimc)

Что известно о Максе Чмерковском и его семье

Украинско-американский чемпион по латинским танцам также является телеведущим и актером. Он был главным героем романтического реалити "Холостяк", вышедшего на экраны еще в 2011 году.

В финале мужчина выбрал Александру Шульгину, однако их история не имела счастливого конца. Макс собирался сделать предложение девушке, но до свадьбы дело так и не дошло.

Со своей нынешней избранницей хореограф узаконил отношения в 2017 году. Их история как пары началась еще в 2012 году.

В январе 2017 года влюбленные впервые стали родителями - у них родился сын Шай. В июне прошлого года Пета и Макс стали родителями во второй раз - на свет появился их сын Рио, и сейчас ему всего год.

Пара с детьми (Фото: instagram.com/petamurgatroyd)

Поэтому супруги не скрывают, что третья беременность стала для них неожиданностью, поскольку Маргатройд забеременела в третий раз спустя 4 месяца после предыдущих родов.

"У нас будет ребенок. Да, мы знаем… у нас только родился малыш! Это было очень неожиданно (через 4 месяца после рождения Рио), но мы очень счастливы и готовы вскоре стать семьей из 5 человек!" - комментировала эту новость избранница Чмерковского.

"После всего, через что мы прошли с выкидышами и ЭКО, мы чрезвычайно счастливы и знаем, что нам очень повезло, что это чудо произошло с нами", - также отмечала она.

Влюбленные в день своей свадьбы (Фото: instagram.com/petamurgatroyd)

Напомним, ранее Пета откровенно рассказывала о своих выкидышах. Одна ее беременность прервалась осенью 2020 года, другая - осенью 2021. Также у жены "Холостяка-1" была неудачная попытка ЭКО.