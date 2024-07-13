У Макса Чмерковського народився третій син: хореограф показав фото малюка та розкрив його ім'я
Макс Чмерковський і його дружина Пета Маргатройд втретє стали батьками. Перший український "Холостяк" і американська танцівниця повідомили радісну звістку у соцмережах, а також зворушили сімейними кадрами.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram хореографа.
Чмерковський знову став батьком
У своєму блозі танцюрист показав фото зі своєю коханою та малюком і розсекретив деякі подробиці пологів.
"Його офіційно виселили з мами, і він дуже милий! Ми хотіли б розповісти вам, що мама і малюк почуваються добре, а пологи зайняли близько 47 секунд! Рівно одна потуга! Також дякуємо всім за чудові повідомлення, які ви надіслали. Це багато для нас значить, ми це дуже цінуємо", - написав Макс, який разом з сім’єю мешкає у США.
Чмерковський втретє став батьком (Фото: instagram.com/maksimc)
У stories хореограф згодом показав перше фото новонародженого малюка та розкрив його імʼя.
"Мілан Чмерковський народився о 8:48 ранку 12 липня. Сім'я повна", - поділився зірковий, тепер уже багатодітний батько.
Хлопчика назвали Мілан (Фото: instagram.com/maksimc)
Що відомо про Макса Чмерковського та його родину
Українсько-американський чемпіон з латинських танців також є телеведучим та актором. Він був головним героєм романтичного реаліті "Холостяк", яке вийшло на екрани ще у 2011 році.
У фіналі чоловік обрав Олександру Шульгіну, проте їхня історія не мала щасливого кінця. Макс збирався освідчитися дівчині, але до весілля справа так і не дійшла.
Зі своєю нинішньою обраницею хореограф одружився у 2017 році. Стосунки закоханих розпочалися ще у 2012 році.
У січні 2017 року пара вперше стала батьками - у них народився син Шай. У червні минулого року Пета і Макс стали батьками вдруге - на світ з’явився їхній син Ріо, і зараз йому лише рік.
Пара з дітьми (Фото: instagram.com/petamurgatroyd)
Тому подружжя не приховує, що третя вагітність стала для них несподівванкою, адже Маргатройд завагітніла втретє через 4 місяці після попередніх пологів.
"У нас буде дитина. Так, ми знаємо… у нас лише народився малюк! Це було дуже несподівано (через 4 місяці після народження Ріо), але ми дуже щасливі і готові незабаром стати сім’єю з 5 осіб!" - коментувала цю новину обраниця Чмерковського.
"Після всього, через що ми пройшли з викиднями та ЕКЗ, ми надзвичайно щасливі і знаємо, що нам дуже пощастило, що це диво сталося з нами", - також зауважувала вона.
Закохані у день свого весілля (Фото: instagram.com/petamurgatroyd)
Нагадаємо, раніше Пета відверто розповідала про свої викидні. Одна її вагітність перервалася восени 2020 року, інша - восени 2021. Також дружина "Холостяка-1" мала невдалу спробу ЕКЗ.
Днями стало відомо, що інші зіркові танцюристи - Кот і Татарінцева - теж стали батьками.
Тим часом українську TikTok-зірку захейтили через незвичне ім’я для доньки, і вона не стала зволікати з відповіддю.