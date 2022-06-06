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Макс Корж після скандалу передумав збирати стадіони в Росії: "А що трапилося?"

Колаж РБК-Україна: Макс Корж скасував концерти в Росії після скандалу
Автор: Світлана Мащенко

Зірковий білоруський репер Макс Корж все намагається всидіти на двох стільцях. Спочатку він виступає проти вторгнення РФ, потім пише антивоєнну пісню, і на наступний день спливають його анонси з літніми концертами в Росії. Тепер же в спробі обілити себе музикант вирішив скасувати "стадіони".

Всі перипетії скандалу - читайте нижче в нашому матеріалі.

Не можу співати про "життя в кайф"...

6 червня Макс запостив в Instagram сторіс, що концерти скасовані. Каже, шкода, але співати про життя в кайф, коли ці життя відбираються, він не може.

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На його офіційному сайті з'явилася інформація про "перенесення без дати" концертів у Ризі (Латвія), А також російських містах - Новосибірську, Єкатеринбурзі, Санкт-Петрбурзі.

А ось в Ташкенті (Узбекистан) "співати про життя в кайф", на думку Макса, доречно. Адже подія на 18 червня не скасовується.

Скріншот

Деталі скандалу

Білоруський репер 24 лютого виступив проти вторгнення РФ на територію України. 4 червня він випустив антивоєнний трек, за який багато шанувальників-українців дякували йому.

Але яке ж було здивування, коли Макс анонсував турне по містах Росії... Тепер же, коли це спливло, музикант передумав збирати "Криваві гроші". Совість вона така - деяких не мучить, поки ніхто не дізнається.

Раніше ми писали, що Макс Корж підтримав Україну і зібрався виступати в Росії - все з різницею в один день.

Ми повідомляли також, що дочка Олександра Невзорова виявилася путіністкою і талдичить про "братні народи".

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Макс КоржВійна Росії проти України