Макс Барских исполнил мечту 8-летнего фана прямо на концерте: трогательное видео

"Вот такой смелый и талантливый парень сегодня спел со мной в Кривом Роге. А вы бы решились?" - подписал видео Макс.

Мальчик, которого Барских пригласил на сцену, хотел спеть вместе с ним. И артист осуществил его мечту, они исполнили песню "Все возможно".

Публика не ожидала, что ребенок так уверенно будет петь и даже не растеряется на большой сцене. Поэтому маленького артиста ждали аплодисменты.

Сам Макс отметил, что он восхищается смелостью мальчика, ведь сам вряд ли сумел бы так петь в 8 лет. И, сказал артист, возможно, на сцене рядом с ним стояла будущая звезда.

"Поэтому заранее берите у него автографы", - пошутил Барских.

@maxbarskih Ось такий сміливий і талановитий хлопець сьогодні заспівав зі мною в Кривому Розі пісню «Все можливо». А ви б наважилися? Все можливо - MAX BARSKIH

Реакция сети

Видео с Барских и его маленьким фаном растрогало подписчиков. В комментариях под видео они пишут: