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Макс Барских исполнил мечту 8-летнего фана прямо на концерте: трогательное видео

Макс Барских (фото предоставлено пресс-службой)
Автор: Полина Иваненко

Певец Макс Барских растрогал фанов. На концерте в Кривом Роге он осуществил мечту маленького фана, который поразил всех своей смелостью.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), видео с концерта Барских опубликовал в TikTok.

"Вот такой смелый и талантливый парень сегодня спел со мной в Кривом Роге. А вы бы решились?" - подписал видео Макс.

Мальчик, которого Барских пригласил на сцену, хотел спеть вместе с ним. И артист осуществил его мечту, они исполнили песню "Все возможно".

Публика не ожидала, что ребенок так уверенно будет петь и даже не растеряется на большой сцене. Поэтому маленького артиста ждали аплодисменты.

Сам Макс отметил, что он восхищается смелостью мальчика, ведь сам вряд ли сумел бы так петь в 8 лет. И, сказал артист, возможно, на сцене рядом с ним стояла будущая звезда.

"Поэтому заранее берите у него автографы", - пошутил Барских.

@maxbarskih

Ось такий сміливий і талановитий хлопець сьогодні заспівав зі мною в Кривому Розі пісню «Все можливо». А ви б наважилися?

 Все можливо - MAX BARSKIH

 

Реакция сети

Видео с Барских и его маленьким фаном растрогало подписчиков. В комментариях под видео они пишут:

  • "Двигается как Макс"
  • "Реально будущая звезда, харизматичный паренек"
  • "Молодчинка"
  • "Солнышко такое. Радуюсь, что Макс является примером для наших деток. Спасибо, Макс, ты даришь людям радость, добро и любовь"
  • "А как старается повторять движения Макса. Молодец"
  • "Мало кто так делает из артистов. Это было невероятно"
  • "Парень - большой молодец! Из него может вырасти будущий артист".

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