Маковея и другие Спасы 2023: когда праздновать и как изменятся даты в новом календаре

Каждый год в августе украинцы отмечают "Спасовку", которая начинается на Маковея, 14 августа и заканчивается Ореховым Спасом, 29-го числа, как раз после великого праздника - Успения Пресвятой Богородицы. Однако с переходом на новый литургический календарь для православных верующих все изменится. Правда, еще не в этом году.
Когда будем праздновать Спасы 2023 и в последующие годы - в материале Styler дальше.
В этом году даты праздников будут еще "старыми", ведь новый церковный год начинается с 1 сентября.
А уже в следующем году Спасы можно будет праздновать по новоюлианскому литургическому календарю, принятому на Синоде ПЦУ 24 мая. Вот как изменятся даты:
К слову, несмотря на реформу, в ПЦУ отметили, что приходы и монастыри могут по желанию пользоваться старым календарем.
Кроме того, решение об изменении литургического календаря окончательно еще должно быть утверждено на поместном соборе 27 июля.
Первый Спас - Медовый, который еще в народе называют Маковея. С этого дня начинается "Спасовка" - пост, который длится две недели.
Название праздника - Маковей, связанное с братьями Маковеями (Маккавеями), принявшими мученическую смерть за веру.
Главные традиции праздника связаны с медом и пчеловодством. В этот день соты можно нести в церковь для освящения, а мед из них считается самым целебным. По обычаю на Маковея пекут медовые пряники, угощают друг друга свежим медом. В выпечку также добавляют мак.
По церковному календарю в этот день большой двунадесятый праздник - Преображение Господне.
В церкви освящают яблоки, которыми потом угощают родных и близких. Из них пекут пироги, готовят другие блюда. Раньше в народе верили, что яблоки нового урожая нельзя есть до Спаса - это большой грех.
Когда же попробуешь яблоко на Спас, по нему можно узнать свое будущее. Кисловатое яблоко - к трудностям, сладкое - к радостям.
Ореховый (Хлебный) Спас
Третий Спас Ореховый (Хлебный) отмечается 29 августа. К этому времени обычно созревает орешник (лещина), а также уже готово зерно из нового урожая.
Принято печь хлеб из свежего зерна и нести его на освящение в церковь. Затем его делят между всеми членами семьи.
Кроме того, отмечается послепраздник Успения Пресвятой Богородицы (28 августа). А также перенос нерукотворного образа Господа Иисуса Христа.
Отметим, что с переходом на новый календарь изменятся все даты праздников, в том числе и Рождество, которое теперь в ПЦУ будет официально праздноваться 25 декабря.
Только даты Пасхи, а также связанные с ней подвижные праздники: Вербное воскресенье, Воздвижение и Троица будут отмечаться "с сохранением действующей Пасхалии".
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