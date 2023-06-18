Маковея и другие Спасы 2023: когда праздновать и как изменятся даты в новом календаре

Когда Медовый, Яблочный и Ореховый Спас

В этом году даты праздников будут еще "старыми", ведь новый церковный год начинается с 1 сентября.

А уже в следующем году Спасы можно будет праздновать по новоюлианскому литургическому календарю, принятому на Синоде ПЦУ 24 мая. Вот как изменятся даты:

День семи мучеников Маковеев, или Маковея - 1 августа вместо 14 августа

вместо 14 августа Преображение Господне, Яблочный Спас - 6 августа вместо 19 августа

вместо 19 августа Успение Пресвятой Богородицы - 15 августа вместо 28 августа, а Ореховый Спас 16 августа вместо 29 августа

вместо 28 августа, а Ореховый Спас 16 августа вместо 29 августа Успенский пост продлится с 1 по 14 августа вместо с 14 по 27 августа

К слову, несмотря на реформу, в ПЦУ отметили, что приходы и монастыри могут по желанию пользоваться старым календарем.

Кроме того, решение об изменении литургического календаря окончательно еще должно быть утверждено на поместном соборе 27 июля.

Традиции "Трех Спасов"

Медовый Спас, или Маковея

Первый Спас - Медовый, который еще в народе называют Маковея. С этого дня начинается "Спасовка" - пост, который длится две недели.

Название праздника - Маковей, связанное с братьями Маковеями (Маккавеями), принявшими мученическую смерть за веру.

Главные традиции праздника связаны с медом и пчеловодством. В этот день соты можно нести в церковь для освящения, а мед из них считается самым целебным. По обычаю на Маковея пекут медовые пряники, угощают друг друга свежим медом. В выпечку также добавляют мак.

Яблочный Спас

По церковному календарю в этот день большой двунадесятый праздник - Преображение Господне.

В церкви освящают яблоки, которыми потом угощают родных и близких. Из них пекут пироги, готовят другие блюда. Раньше в народе верили, что яблоки нового урожая нельзя есть до Спаса - это большой грех.

Когда же попробуешь яблоко на Спас, по нему можно узнать свое будущее. Кисловатое яблоко - к трудностям, сладкое - к радостям.

Ореховый (Хлебный) Спас

Третий Спас Ореховый (Хлебный) отмечается 29 августа. К этому времени обычно созревает орешник (лещина), а также уже готово зерно из нового урожая.

Принято печь хлеб из свежего зерна и нести его на освящение в церковь. Затем его делят между всеми членами семьи.

Кроме того, отмечается послепраздник Успения Пресвятой Богородицы (28 августа). А также перенос нерукотворного образа Господа Иисуса Христа.

Отметим, что с переходом на новый календарь изменятся все даты праздников, в том числе и Рождество, которое теперь в ПЦУ будет официально праздноваться 25 декабря.

Только даты Пасхи, а также связанные с ней подвижные праздники: Вербное воскресенье, Воздвижение и Троица будут отмечаться "с сохранением действующей Пасхалии".