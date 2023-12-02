Маколей Калкин воссоединился с экранной мамой из "Один дома" спустя 30 лет: легендарное фото

Звезда "Один дома" получил звезду на Аллее славы в Голливуде

Актер появился на церемонии вместе со своей избранницей Брендой Сонг и их двумя сыновьями. Второй малыш появился на свет в марте этого года.

Macaulay Culkin recibiendo su estrela на Calzada da Fama de Hollywood pic.twitter.com/gkPBaWAhon — Peter Jordan (@peterjordan100) December 2, 2023

Поддержать Калкина приехала также актриса Кэтрин О'Гара, сыгравшая в картине его маму.

Они воссоединились спустя 30 лет после выхода фильма "Один дома 2".

"Маколей Калкин - один из главных героев поп-культуры последних десятилетий. Он снялся во многих картинах, но "Один дома" - среди самых любимых праздничных фильмов во всем мире", - заявила продюсер Аллеи славы Ана Мартинес.

Напомним, 43-летний Маколейн Калкин дебютировал в кино, когда ему было всего 10 лет.

Сюжет фильма "Один дома" разворачивается вокруг многодетной семьи, уезжающей в Париж, оставив одного из своих детей.

Узнав, что дом будет пуст, преступники решают его ограбить, но юный хозяин не дает им этого сделать.

Во второй части Кевин остается один в Нью-Йорке.