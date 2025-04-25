МакКонахи и Гаррельсон могут быть братьями: мама одного из актеров раскрыла семейную тайну

С чего МакКонахи взял, что Гаррельсон - его брат

В подкасте "Let's Talk Off Camera" МакКонахи рассказал, что во время их совместного отдыха в Греции его мама намекнула Гаррельсону, что "знала его отца" - с характерным "взглядом и подмигиванием".

Впоследствии, когда они начали сравнивать даты, оказалось, что отец Гаррельсона находился в отпуске именно в то время, когда родители МакКонахи разводились во второй раз. То есть, теоретически, все могло совпасть.

"Мы знаем даже места в Западном Техасе, где могла произойти встреча, свидание... Или то самое многозначительное "знала", - добавил Мэттью.

Гаррельсон чувствует связь с МакКонахи

Сам Гаррельсон, кстати, не исключает эту возможность и признается: уже давно "чувствует", что между ними с МакКонахи может быть родственная связь.

"Я узнал от Ма Мак Мак, матери Мэттью, что у нее действительно были отношения с моим отцом - в течение относительно короткого периода времени, который совпал с тем, когда родители Мэттью разводились... Мы еще не делали теста ДНК, но бывает слишком много моментов, когда я ловлю себя на мысли: "Боже, как мы похожи!" То, что он делает, как он говорит, его манеры... Я чувствовал это годами", - сказал звезда фильма "Народ против Ларри Флинта" в интервью Esquire.

Гаррельсон и МакКонахи (фото: Getty Images)

Впоследствии Вуди подтвердил в "Позднем шоу со Стивеном Кольбером", что готов пройти ДНК-тест. Но для МакКонахи этот вопрос значительно сложнее эмоционально.

"Он считает, что это будет вроде как потеря отца", - объяснил Гаррельсон.

"Но я говорю ему: "Нет, ты просто получишь другого отца и брата", - добавил он.

ДНК-тест предположительно будет сделан. Об этом Гаррельсон в прошлом месяце в эфире Radio X рассказал Джонни Вону.

"Мы еще не сделали тест ДНК. Но, вероятно, сделаем. Я думаю, что это вполне реальная возможность", - сказал он.

ДНК-тестирование могут превратить в шоу

Ранее телезвезда Мори Пович, который проводил ДНК-тесты в своем шоу "Мори" с 1991 по 2022 год и прославился фирменной фразой "Ты не отец!", а сейчас находится на пенсии, сказал, что готов вернуться и ТВ, если звезды "Настоящего детектива" согласятся подтвердить, есть ли между ними родственные связи.

"Мы бы могли бы сделать выпуск в прайм-тайме под названием "ДНК: Мори возвращается с Вуди и Мэттью". Я даже восстановлю для этого цвет своих волос. У Вуди есть мой номер, я готов", - заявил телеведущий в одном из интервью.