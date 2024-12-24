Без макияжа и каблуков. Осадчая очаровала атмосферным рождественским видео с Горбуновым и детьми

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая в Святвечер опубликовала в своем блоге атмосферное видео, как она с супругом Юрием Горбуновым и двумя сыновьями наряжает праздничную елку.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

В описании к видео она отметила, что елку они с семьей нарядили еще перед Днем святого Николая, то есть перед 6 декабря.

"Я мастер своевременных постов. Украшенная на Николая елка. А сейчас готовимся к Рождеству и считаем 12 блюд", - отметила Осадча.

На атмосферном видео телеведущая вместе с мужем собирают елку, затем украшают ее гирляндой и оригинальными елочными украшениями. Активное участие в процессе также принимает самый младший ребенок звездного семейства - 3-летний Даниил. 7-летний Иван тоже помогал брату и родителям.

Для съемок Осадчая не готовилась специально: телеведущая предстала без макияжа, ярких образов и каблуков. Как и ее супруг, а также дети - в домашних футболках и шортах.

Напомним, Юрий Горбунов и Катя Осадчая воспитывают троих сыновей: старшего сына Илью телеведущая родила в браке с нардепом Олегом Полищуком, а младших - от Горбунова. Пара длительное время скрывала свой роман, а поженилась лишь в начале 2017 года, за несколько недель до появления на свет Ивана.

В августе 2021 года у них родился второй совместный ребенок - Даниил.

Недавно знаменитость поделилась своими лайфхаками, как она все успевает с двумя маленькими детьми.

Также Осадчая показалась со взрослым сыном, который учится за границей.

Катя Осадчая, Юрий Горбунов и их дети (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)