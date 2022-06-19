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Україна веде переговори щодо відновлення роботи McDonald's, - Кулеба

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Київ, Неділя 19 червня 2022 20:01
Україна веде переговори щодо відновлення роботи McDonald's, - Кулеба Фото: Україна веде переговори щодо відновлення роботи McDonald's (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські дипломати вже проводять переговори з McDonald’s щодо відновлення роботи мережі ресторанів в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"Кілька тижнів тому ми встановили зв'язок з українським офісом, а потім і зі штаб-квартирою McDonald’s у США. Ми також порушили це питання в офіційних контактах з урядом США, адже McDonald’s є одним з найвідоміших американських брендів", - заявив Кулеба.

Він зазначив, що процес відновлення роботи ресторанів "вже рухається". За його словами, у МЗС упевнені, що зараз є всі умови для відкриття після тривалої перерви.

Варто зауважити, що компанія припинила свою роботу в Україні одразу після вторгнення Росії через безпекові причини.

У травні офіційні представники мережі ресторанів повідомили, що вони планують відновити роботу лише після встановлення миру між Україною та РФ.

"Наш український McDonald’s - глобальна мережа, головний офіс знаходиться в Америці... Ми теж хочемо відкритися, але через безпеку ми не можемо це зробити. Ми маємо правила, і ми не можемо працювати під час війни", - заявляв тоді представник компанії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російський Mcdonald's, який перейменували на "Смачно і крапка", викрав логотип у португальської компанії.

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