МакДональдс у Києві готують до відкриття: вже вийшли на фінішну пряму

Що говорять в самій компанії

Чутки про відкриття закладів мережі ходять серед українців вже давно. Багато клієнтів чекають, коли ж їх улюблений фаст-фуд відчинить двері. 11 серпня Mcdonald's повідомили, що прийнято рішення відкритися на Західній Україні і в Києві.

"Після тривалих консультацій і обговорень з українськими посадовими особами, постачальниками і фахівцями з безпеки, а також з проханням наших співробітників повернутися до роботи, ми вирішили ввести поетапний план відновлення роботи деяких ресторанів в Києві і на заході України, де інші бізнеси безпечно відновили роботу", - сказано в повідомленні.

Також зазначалося, що протягом декількох наступних місяців компанія з партнерами будемо займатися відновленням ланцюгів поставок продуктів в ресторани, підготовкою ресторанів до обслуговування клієнтів, поверненням команди ресторанів і співробітників в робоче середовище, а також впровадженням розширених процедур і протоколів.

У коментарях українці писали, що з нетерпінням чекають відкриття ресторанів, тим більше за їхніми словами, "мак в Україні найсмачніший".

Відкриття виходить на фінішну пряму

Так, у київських пабліках користувачі вже почали повідомляти, що в закритих ресторанах мережі помічена активність. Там співробітники вже миють і прибирають приміщення.

Українці з надією чекають можливості знову покуштувати біг-маки та випити кави в улюбленій мережі.

Також люди пишуть, що це прекрасна можливість знову відновити втрачені робочі місця.

МакДональдс на метро "Дарниця"

Так, в Макдональдсі на Дарниці наводять порядок всередині закладу і зовні. За словами одного зі співробітників, ресторан планує запустити свою роботу протягом декількох тижнів.

МакДональдс готують до відкриття (фото: Getty Images)

МакДональдс на метро "Почайна"

Цей ресторан мережі був дуже популярний серед українців. Там теж помічена активність. Перехожі минулого тижня спостерігали рух всередині закладу.

"Мак" на вулиці Вишгородській

Фаст-фуд, судячи з усього, також готують до відкриття - в закладі проводиться прибирання, все відмивають і вичищають після піврічної паузи в роботі.

"Мак" біля метро "Мінська"

Ресторан мережі прямо біля метро"Мінська" улюблений всіма жителями Оболоні. Усередині кафе щосили проводять прибирання.

Центровий "мак" на Майдані Незалежності

Повідомляється, що персоналу вже сказали з понеділка, 5 вересня, виходити на роботу. Але сьогодні фаст-фуд так і не запрацював.

Метро Позняки

Усередині кафе спостерігаються співробітники, що прибирають приміщення. На другому поверсі періодично вмикають світло. За словами персоналу, до жовтня ресторанчик повинен відкритися.

Ресторани МакДональдс в Києві "марафетять" і готують до відкриття (фото: t.me/kievreal1 / Київський движ)

"Мак" на Окружній дорозі

Заклад в ТРЦ "Квітень" на Великій Окружній також готується до відкриття. Люди повідомляють, що там щосили йде прибирання приміщення.

МакДональдс на метро "Житомирська"

За словами співробітників, тут фаст-фуд відкриється протягом найближчих декількох тижнів.

МакДональдс біля Центрального автовокзалу (Деміївська)

Біля цього "маку" також помітили якийсь рух. Судячи з усього, там теж збираються незабаром відкриватися.