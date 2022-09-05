МакДональдс у Києві готують до відкриття: вже вийшли на фінішну пряму

Ресторани Mcdonald's активно готуються до відкриття в Україні, і заклади мережі громадського харчування спочатку повинні відновити роботу в столиці і західних областях країни. Перші "маки" повинні відкритися вже через тиждень.
У матеріалі Styler читайте, які заклади мережі активно готуються до зустрічі клієнтів.
Чутки про відкриття закладів мережі ходять серед українців вже давно. Багато клієнтів чекають, коли ж їх улюблений фаст-фуд відчинить двері. 11 серпня Mcdonald's повідомили, що прийнято рішення відкритися на Західній Україні і в Києві.
"Після тривалих консультацій і обговорень з українськими посадовими особами, постачальниками і фахівцями з безпеки, а також з проханням наших співробітників повернутися до роботи, ми вирішили ввести поетапний план відновлення роботи деяких ресторанів в Києві і на заході України, де інші бізнеси безпечно відновили роботу", - сказано в повідомленні.
Також зазначалося, що протягом декількох наступних місяців компанія з партнерами будемо займатися відновленням ланцюгів поставок продуктів в ресторани, підготовкою ресторанів до обслуговування клієнтів, поверненням команди ресторанів і співробітників в робоче середовище, а також впровадженням розширених процедур і протоколів.
У коментарях українці писали, що з нетерпінням чекають відкриття ресторанів, тим більше за їхніми словами, "мак в Україні найсмачніший".
Так, у київських пабліках користувачі вже почали повідомляти, що в закритих ресторанах мережі помічена активність. Там співробітники вже миють і прибирають приміщення.
Українці з надією чекають можливості знову покуштувати біг-маки та випити кави в улюбленій мережі.
Також люди пишуть, що це прекрасна можливість знову відновити втрачені робочі місця.
МакДональдс на метро "Дарниця"
Так, в Макдональдсі на Дарниці наводять порядок всередині закладу і зовні. За словами одного зі співробітників, ресторан планує запустити свою роботу протягом декількох тижнів.
МакДональдс на метро "Почайна"
Цей ресторан мережі був дуже популярний серед українців. Там теж помічена активність. Перехожі минулого тижня спостерігали рух всередині закладу.
"Мак" на вулиці Вишгородській
Фаст-фуд, судячи з усього, також готують до відкриття - в закладі проводиться прибирання, все відмивають і вичищають після піврічної паузи в роботі.
"Мак" біля метро "Мінська"
Ресторан мережі прямо біля метро"Мінська" улюблений всіма жителями Оболоні. Усередині кафе щосили проводять прибирання.
Центровий "мак" на Майдані Незалежності
Повідомляється, що персоналу вже сказали з понеділка, 5 вересня, виходити на роботу. Але сьогодні фаст-фуд так і не запрацював.
Метро Позняки
Усередині кафе спостерігаються співробітники, що прибирають приміщення. На другому поверсі періодично вмикають світло. За словами персоналу, до жовтня ресторанчик повинен відкритися.
Ресторани МакДональдс в Києві "марафетять" і готують до відкриття (фото: t.me/kievreal1 / Київський движ)
"Мак" на Окружній дорозі
Заклад в ТРЦ "Квітень" на Великій Окружній також готується до відкриття. Люди повідомляють, що там щосили йде прибирання приміщення.
МакДональдс на метро "Житомирська"
За словами співробітників, тут фаст-фуд відкриється протягом найближчих декількох тижнів.
МакДональдс біля Центрального автовокзалу (Деміївська)
Біля цього "маку" також помітили якийсь рух. Судячи з усього, там теж збираються незабаром відкриватися.
Раніше ми розповідали скільки ресторанів МакДональдз в світі, а де "маків" немає взагалі.
А також показували відео та фото, як виглядають Mcdonald's у чотирьох українських селах.