Махав руками і пародіював Порошенка: Богдан знову відзначився у Раді (відео)

Під час виступу екс-президента Петра Порошенка на тему зняття депутатської недоторканності у Верховній Раді глава Офісу президента Андрій Богдан відзначився дивною поведінкою.

Коли Порошенко зачитував промову з трибуни, Богдан пародіював п'ятого президента. Він піднімав руки, сміявся і кривлявся. А Зеленський, що сидів поруч з ним, ледь стримував емоції - зітхав, ховав обличчя і хапався за голову.

У мережі Facebook опублікували відповідне відео.

Богдан пародіював Порошенка в Раді (відео: facebook.com)

Варто зазначити, що все відбувалося ще під час першого голосування за законопроект.

Також в мережі опублікували відео, на якому можна більш докладно розглянути реакцію Зеленського на промову Порошенка. Президент зітхав, прикривав обличчя і хапався за голову.

Реакція Володимира Зеленського на промову Порошенка (YouTube/НАШ)

Користувачі мережі провели аналогію поведінки Андрія Богдана з програмою "Розсміши коміка" і поведінкою школяра в школі, який кривляє вчителя, поки той не бачить.

Скрін коментарів

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