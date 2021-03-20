Магнітні бурі на порозі: на вихідних буде сильно штормити голови

Найближча магнітна буря очікується невелика, але вона затягнеться на три дні поспіль – з 19 по 21 березня. Цей невеликий геошторм може сильно зіпсувати вихідні дні метеочутливим людям.

Самопочуття може погіршитися у багатьох людей

Фахівці попереджають, що магнітні коливання можуть викликати: головні болі, слабкість і втому, порушення сну, дратівливість, скачки артеріального тиску, падіння працездатності, загострення хронічних захворювань і апатію.

Кінець березня принесе сильний метеоудар

З 28 по 30 березня Землю накриє сильним геомагнітним штормом. Крім того, що він триватиме три дні поспіль, його рівень буде набагато вище – G1. А це означає, що погіршення самопочуття відчують багато людей на планеті. При таких сильних бурях можуть спостерігатися порушення в роботі техніки, збій мобільного зв'язку.

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Як знизити напругу в такі дні

Фахівці рекомендують обмежити фізичні навантаження в дні магнітних бур, відкласти далекі поїздки за кермом і постаратися дотримуватися режиму дня і харчування.

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