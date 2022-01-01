Магнітні бурі в січні 2022 року: названі найнебезпечніші дати
Магнітні бурі в січні 2022 року будуть досить інтенсивними. Їх вплив можуть відчути навіть абсолютно здорові люди, які не схильні до метеозалежності.
У січні очікується одна сильна магнітна буря і кілька затяжних середньої інтенсивності.
Які дати в січні 2022 року будуть найнебезпечнішими і як допомогти організму – читайте в матеріалі нижче.
Магнітні бурі в січні 2022
Перша буря накриє Землю вже на початку місяця – 5 січня. Вона буде середньої інтенсивності, але тривала – до 7 січня.
Наступна магнітна буря прийде 17-18 січня. Вона також буде середньої інтенсивності й може викликати невелике погіршення самопочуття і головні болі.
Магнітна буря сильної інтенсивності накриє Землю в період з 19 по 21 січня. Ця буря досягне позначки G1. Її вплив відчують майже всі люди на планеті, можуть бути збої в роботі електричних приладів.
Які проблеми викликають магнітні бурі
Магнітні бурі середньої інтенсивності можуть відчувати люди з хронічними захворюваннями, літні люди та люди зі схильністю до метеозалежності. У всіх інших можуть бути незначні прояви погіршення здоров'я:
- Головні болі та запаморочення
- Сонливість і проблеми зі сном
- Зниження концентрації уваги, апатія, дратівливість
- Підвищена емоційність, агресія
- Порушення серцевого ритму, різанні перепади тиску
- Загострення хронічних захворювань
- Ломота в суглобах, можуть хворіти місця старих переломів
- Слабкість, нудота, проблеми з апетитом
Як можна підтримати організм в такі дні
Обов'язковою умовою лікарі називають правильний розпорядок дня і раціон харчування. Постарайтеся не перенапружуватися, перенести важливі емоційні події на інший день, а фізичні навантаження – скоротити.
Інтенсивні заняття спортом краще замінити прогулянкою на свіжому повітрі та плаванням. Сон повинен залишити не менше 7-8 годин.
Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а розслаблююча ванна ввечері поліпшить засипання.
Уникайте з'ясування відносин, конфліктів, емоційних сплесків. Відмовтеся від далекої поїздки.
Кількість кави краще обмежити, а алкоголь і сигарети повністю виключити. Також варто відмовитися від жирної, гострої, солоної їжі.
Обов'язково пийте багато рідини, чаї з травами. Перед сном послухайте спокійну музику і почитайте книгу, не варто дивитися на ніч телевізор.
Людям з хронічними захворюваннями варто тримати під руками необхідні ліки, більше відпочивати та уникати навантажень.
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