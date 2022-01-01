Магнитные бури в январе 2022 года: названы самые опасные даты

В январе ожидается одна сильная магнитная буря и несколько затяжных средней интенсивности.

Магнитные бури в январе 2022 года будут довольно интенсивными. Их воздействие могут почувствовать даже абсолютно здоровые люди, которые не склонны к метеозависимости.

Какие даты в январе 2022 года будут самыми опасными и как помочь организму – читайте в материале ниже.

Магнитные бури в январе 2022

Первая буря накроет Землю уже в начале месяца – 5 января. Она будет средней интенсивности, но продолжительная – до 7 января.

Следующая магнитная буря придет 17-18 января. Она также будет средней интенсивности и может вызвать небольшое ухудшение самочувствия и головные боли.

Магнитная буря сильной интенсивности накроет Землю в период с 19 по 21 января. Эта буря достигнет отметки G1. Ее воздействие почувствуют почти все люди на планете, могут быть сбои в работе электрических приборов.

Какие проблемы вызывают магнитные бури

Магнитные бури средней интенсивности могут ощущать люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди и люди со склонностью к метеозависимости. У всех остальных могут быть незначительные проявления ухудшения здоровья:

Головные боли и головокружение

Сонливость и проблемы со сном

Снижение концентрации внимания, апатия, раздражительность

Повышенная эмоциональность, агрессия

Нарушения сердечного ритма, резке перепады давления

Обострение хронических заболеваний

Ломота в суставах, могут болеть места старых переломов

Слабость, тошнота, проблемы с аппетитом

Как можно поддержать организм в такие дни

Обязательным условием врачи называют правильный распорядок дня и рацион питания. Постарайтесь не перенапрягаться, перенести важные эмоциональные события на другой день, а физические нагрузки – сократить.

Интенсивные занятия спортом лучше заменить прогулкой на свежем воздухе и плаванием. Сон должен оставить не менее 7-8 часов.

Утром поможет взбодриться контрастный душ, а расслабляющая ванна вечером улучшит засыпание.

Избегайте выяснения отношений, конфликтов, эмоциональных всплесков. Откажитесь от дальней поездки.

Количество кофе лучше ограничить, а алкоголь и сигареты полностью исключить. Также стоит отказаться от жирной, острой, соленой пищи.

Обязательно пейте много жидкости, чаи с травами. Перед сном послушайте спокойную музыку и почитайте книгу, не стоит смотреть на ночь телевизор.

Людям с хроническими заболеваниями стоит держать под руками необходимые лекарства, больше отдыхать и избегать нагрузок.