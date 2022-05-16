Магнітні бурі накриють Землю найближчими днями: названо небезпечні дати

Магнітні бурі в травні можуть заподіяти незручності та погіршити самопочуття людей. Це дні підвищеної сонячної активності, які негативно впливають на здоров'я.

Коли в травні варто бути обережніше через магнітні бурі і як можна вберегти здоров'я - читайте нижче.

Магнітні бурі відбуваються, коли сонце починає виробляти більше енергії, ніж зазвичай. Виникають спалахи на сонці, які призводять до коливань магнітного поля Землі.

Зазвичай такі коливання проходять для людини непомітно, проте сильні спалахи можуть викликати погіршення самопочуття і навіть порушити роботу певних систем.

Найближча магнітна буря розпочнеться вже сьогодні, 16 травня. Близько 21:00 розпочнеться магнітне коливання. Ці хвилі будуть незначними й відчують їх тільки метеозалежні люди, літні, люди з хронічними захворюваннями.

Наступні невеликі коливання очікуються 20 травня. А вже 24 травня Землю накриє магнітна буря, яку можуть відчути всі люди. Ще один період активності очікується 25-27 травня.

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Які неприємності несе магнітна буря

У такі дні найчастіше люди відчувають незрозуміле нездужання, підвищену втому і сонливість, сильні головні болі. Можуть бути проблеми з концентрацією уваги, роздратованість.

Найчастіші симптоми:

Головний біль, запаморочення

Нудота, відсутність апетиту, біль у животі

Слабкість, занепад сил, сонливість, порушення концентрації уваги

Агресія, дратівливість, апатія

Підвищений артеріальний тиск, болі в серці, прискорене серцебиття

Загострення хронічних захворювань

Ломота в кістках, болі в місцях колишніх переломів

Як знизити вплив магнітних бур на організм

Постарайтеся дотримуватися нормального режиму дня, повноцінно харчуватися і висипатися. Заснути бажано до 23:00, а вранці встати близько 08: 00.

Обмежте кількість кави до 2 чаші в день або замініть його трав'яним, зеленим чаєм.

Не вживайте алкоголь, поменше курите і побільше дихайте свіжим повітрям.

Обов'язково сходіть на прогулянку і пересувайтеся пішки.

Заняття в тренажерному залі варто замінити на басейн, і в цілому – знизьте навантаження на організм, фізичну, розумову та емоційну.

Вранці допоможе контрастний душ, ввечері - розслаблююча ванна. За годину-дві до сну відкладіть в сторону гаджети, не читайте новини, Не дивіться телевізор.

Відмовтеся від гострої, солоної, шкідливої їжі. Віддайте переваги фруктам і овочам.

Не вплутуйтеся в конфлікти, не з'ясовуйте відносини, постарайтеся стежити за емоціями та проявом агресії.

Людям з хронічними захворюваннями варто стежити за тиском і тримати під руками необхідні ліки.