Магнітні бурі накриють планету в останній тиждень листопада: голови будуть боліти у всіх

Магнітні бурі у листопаді 2020 року (Колаж РБК-Україна)

Фахівці назвали нові дати магнітних бур у листопаді

Магнітні бурі у листопаді завдадуть чимало страждань метеозалежним людям. Метеохвилі в останній тиждень місяця стануть також випробуванням і для тих, хто не схильний до впливів погоди.

Як стверджують фахівці Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, в кінці листопада жителів планети очікує сильна і затяжна магнітна буря. Перший сплеск очікується в неділю, 22 листопада, а потім Землю накриє бурею 24 і 25 листопада.

Вважається, що бурі G1 не здатні завдати шкоди техніці та вплинути на здоров'я людини. Однак на практиці бурі такої інтенсивності здатні викликати головний біль, роздратування, втрату працездатності та погіршення самопочуття людей з хронічними захворюваннями.

А затяжні бурі призводять до того, що люди витрачають більше сил на розв'язання простих задач і це викликає занепад сил, роздратування, агресію і депресивні стани.

Магнітні бурі у кінці листопада

Напередодні таких днів, а також під час піку активності геомагнітних хвиль потрібно дотримуватися простих рекомендацій:

Пити більше води, включити в раціон трав'яні чаї. Не перевантажувати шлунок жирною і гострою їжею, віддавати перевагу білковій і рослинній їжі.

Дотримуватися режиму дня і добре висипатися, приймати контрастний душ, а ввечері можна зробити розслаблюючу ванну.

Не перевантажувати організм складними тренуваннями та фізичним навантаженням. Досить буде звичайної уранішньої зарядки або розминки.

Допоможуть впоратися зі станом дихальні вправи, відпочинок на свіжому повітрі, медитація або йога.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівці дали рекомендації про те, як легко перенести магнітні бурі.

А також розповідали про те, що лікарі назвали здорові звички людини, які можуть принести шкоду.