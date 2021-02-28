Магнітні бурі у березні будуть штормити дуже сильно: названі небезпечні дати

Магнітні бурі у березні можуть заподіяти серйозні незручності людям з підвищеною метеочутливістю. Перший весняний місяць зазвичай сам по собі складний через перепади погоди та нестачу вітамінів. Однак цього року додадуться ще і сильні геомагнітні коливання.

За даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН , очікується два дуже сильних спалахи та п'ять більш поміркованих.

Розклад магнітних бур на березень 2021

Перша магнітна буря рівня G1 накриє Землю 1 березня. Її вплив почне проявлятися у неділю, 28 березня і відгомони люди будуть відчувати 2 березня, у вівторок.

Наступна буря буде помірна, але достатня, щоб у людей боліли голови та погіршилося самопочуття. Вона очікується 6 березня.

12-13 березня прогнозується середня магнітна буря, але вона буде затяжна. Це заподіє погіршення самопочуття і настрою у багатьох людей.

15 березня Землю знову накриє магнітною бурею середньої інтенсивності.

А 18-19 березня очікується сильна магнітна буря рівня G1. У ці дні погіршення самопочуття та порушення режиму можуть відчути навіть ті, хто не схильний до метеозалежності. 20 березня буря піде на спад, але цей день ще буде важким для метеозалежних людей.

Розклад магнітних бур на березень 2021

Основні порушення, які викликає магнітна буря:

Порушення концентрації та спад працездатності

Дратівливість, апатія, погіршення настрою

Головний біль, мігрені

Сонливість і порушення сну

Загальне погіршення самопочуття

Порушення в роботі серцево-судинної системи, скачки тиску

Агресивність, конфліктність, замкнутість

Сильна втома, фізична та емоційна

Погіршення психічних і психологічних розладів, загострення депресії

Як допомогти організму в дні магнітних бур

Медики рекомендують дотримуватися правильного розпорядку дня і дотримуватися графіку повноцінного сну. Напередодні магнітних бур лягати спати трохи раніше.

Раціон харчування має бути збалансованим і насиченим. Кофеїн та алкогольні напої варто знизити до мінімальної дози, а жирну і важку їжу – виключити повністю. Води та трав'яного чаю – збільшити.

Корисні прогулянки на свіжому повітрі, особливо під сонячними променями, але і в погану погоду відмовлятися від прогулянок не варто.

Для нервової системи можна прийняти ввечері розслаблюючу ванну з ароматичними маслами, а вранці – контрастний душ. Можна сходити поплавати в басейн.

Людям з хронічними захворюваннями варто обмежити фізичне та емоційне навантаження, більше відпочивати, дихати свіжим повітрям і обов'язково тримати під руками необхідні ліки та телефон.