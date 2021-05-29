Магнітні бурі в червні 2021: названі всі небезпечні дати
Магнітні бурі у червні нарешті дадуть відпочити від сильного напруження і частих головних болів. Очікується тільки один сильний шторм, який може торкнутися самопочуття людей.
Які дні будуть найнебезпечнішими в червні 2021 і в які дати потрібно буде поберегти своє здоров'я – читайте в нашому матеріалі нижче.
Календар магнітних бур на Червень 2021
За даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, сильна магнітна буря прогнозується тільки одна - 16 червня. Однак рівень її буде високий - до G1, а це означає, що погіршення самопочуття може настати напередодні, 15 червня і буде тривати до 17 червня.
Магнітні бурі в червні 2021
Невеликі геомагнітні коливання можливі також 2 і 3 червня, а також 8-9 червня. Однак ці шторми відчують тільки ті, у кого є схильність до метеочутливості.
Які погіршення здоров'я можуть бути в ці дні
- Головний біль
- Сонливість, безсоння, порушення режиму сну
- Дратівливість, неуважність, забудькуватість, неможливість сконцентруватися, апатія, депресивні стани
- Підвищення або зниження артеріального тиску, слабкість і загальний пригнічений стан
- Проблеми з серцево-судинною системою, травною, нервовою та загострення хронічних захворювань
Як можна допомогти організму в дні магнітних бур
У такі дні потрібно строго дотримуватися режиму сну і харчування
Більше відпочивати, не перенапружуватися, гуляти на свіжому повітрі та виконувати мінімальні фізичні вправи
Уникати сварок, конфліктів, стресів і не вплутуватися в з'ясування відносин
Допоможуть також контрастний душ і розслаблююча ванна
З раціону потрібно виключити жирну, гостру і шкідливу їжу, а також алкоголь
Вживання кави рекомендується знизити або виключити повністю, а ось звичайну воду потрібно пити відповідно до потреб організму
У пік активності Сонця не рекомендується перебувати під прямими променями, а прогулянку краще спланувати на ранкові або вечірні години.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі дали пояснення головних болів на погоду і розповіли, як їх позбутися.
А також розповідали про те, що вчені зробили сенсаційну заяву про магнітні бурі.