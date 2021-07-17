Магнітні бурі в липні: названі небезпечні дати в середині місяця

Магнітні бурі у поєднанні з погодними умовами цього літа здатні принести чимало неприємностей. Сильна спека і геомагнітні спалахи можуть викликати сильне погіршення самопочуття – головні болі, скакання тиску, проблеми з серцево-судинною системою.
Які дні будуть небезпечними в середині липня і як можна мінімізувати вплив магнітних бур – читайте в нашому матеріалі нижче.
За прогнозом фахівців, в мулі очікується затяжна магнітна буря середньої інтенсивності. Вона почнеться в неділю, 18 липня, і закінчиться у вівторок, 20 липня.
Метеочутливі люди зможуть відчути її вплив вже сьогодні ввечері, 17 липня. А відгомони цієї бурі - в середу, 21 липня.
Ця буря буде середньої інтенсивності, але в поєднанні з сильною спекою в Україні вона може завдати здоров'ю істотної шкоди.
Як відзначають вчені, в дні магнітних бур можуть пустувати судини, змінюватися гормональний фон, можливі сплески агресії, а також можливо прояв хвороб, які раніше не давали про себе знати.
У такі дні бажано строго дотримуватися звичного розпорядку дня і графіка сну. Фізичне і психоемоційне навантаження найкраще знизити. У харчуванні варто відмовитися від жирних, гострих, важких страв, алкоголю. У раціоні обов'язково повинні бути свіжі фрукти та овочі.
Потрібно пити багато води, а каву краще замінити чаєм. По можливості, варто залишатися в спокої, уникати конфліктів і з'ясування відносин.
Корисно частіше гуляти на свіжому повітрі, фізичне навантаження повинна бути помірна – прогулянки в тіні, Плавання, йога. Допоможуть контрастний душ або ванна з аромаслами або травами ввечері.
Лікар-кардіолог Анна Солощенко вважає, що судини можна і потрібно тренувати. Це значно знизить вплив магнітних бур, а також реакції на перепади погоди. Тренувати судини можна за допомогою регулярних вправ і теплових процедур: нежаркої сауни, спа, контрастних душів.
"Якщо робити це регулярно, судини навчаться правильно реагувати розширення або звуженням на подразник", - зазначає кардіолог.
Вона назвала основні процедури, які допоможуть з тренуванням судин:
1. Регулярні фізичні навантаження.
2. Теплові процедури - регулярно.
3. Правильний водно-сольовий режим.
4. Правильний режим сну і відпочинку – в тому числі й для судин.
5. Правильний раціон харчування-ягоди, овочі, зелень, йогурти.
6. Правильний тепловий режим в залежності від погоди – ні кутатися, ні перегріватися, не охолоджуватися понад міру. Достатня вологість в приміщеннях.
7. Позбавлення від шкідливих звичок.
8. Регулярні обстеження у лікаря і лікування хронічних захворювань.
9. Контроль над психоемоційним станом, позбавлення від депресій, песимізму, пригніченості.
10. Насичення організму необхідними вітамінами, в тому числі й за допомогою препаратів.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар пояснила, як впоратися з погіршенням самопочуття при перепадах погоди.