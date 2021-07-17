Магнітні бурі в липні: названі небезпечні дати в середині місяця

Дні магнітних бур у липні 2021

За прогнозом фахівців, в мулі очікується затяжна магнітна буря середньої інтенсивності. Вона почнеться в неділю, 18 липня, і закінчиться у вівторок, 20 липня.

Метеочутливі люди зможуть відчути її вплив вже сьогодні ввечері, 17 липня. А відгомони цієї бурі - в середу, 21 липня.

Ця буря буде середньої інтенсивності, але в поєднанні з сильною спекою в Україні вона може завдати здоров'ю істотної шкоди.

Які проблеми може викликати магнітна буря

Порушення графіка сну, безсоння вночі, сонливість протягом дня

Сильні головні болі

Стрибання артеріального тиску

Неуважність, дратівливість, занепад сил, зниження концентрації

Загострення хронічних захворювань

Розлади психічного і психологічного характеру

Почастішання серцебиття, тахікардія

Як відзначають вчені, в дні магнітних бур можуть пустувати судини, змінюватися гормональний фон, можливі сплески агресії, а також можливо прояв хвороб, які раніше не давали про себе знати.

Як підготуватися до магнітних бур

У такі дні бажано строго дотримуватися звичного розпорядку дня і графіка сну. Фізичне і психоемоційне навантаження найкраще знизити. У харчуванні варто відмовитися від жирних, гострих, важких страв, алкоголю. У раціоні обов'язково повинні бути свіжі фрукти та овочі.

Потрібно пити багато води, а каву краще замінити чаєм. По можливості, варто залишатися в спокої, уникати конфліктів і з'ясування відносин.

Корисно частіше гуляти на свіжому повітрі, фізичне навантаження повинна бути помірна – прогулянки в тіні, Плавання, йога. Допоможуть контрастний душ або ванна з аромаслами або травами ввечері.

Як знизити вплив магнітних бур

Лікар-кардіолог Анна Солощенко вважає, що судини можна і потрібно тренувати. Це значно знизить вплив магнітних бур, а також реакції на перепади погоди. Тренувати судини можна за допомогою регулярних вправ і теплових процедур: нежаркої сауни, спа, контрастних душів.

"Якщо робити це регулярно, судини навчаться правильно реагувати розширення або звуженням на подразник", - зазначає кардіолог.

Вона назвала основні процедури, які допоможуть з тренуванням судин:

1. Регулярні фізичні навантаження.

2. Теплові процедури - регулярно.

3. Правильний водно-сольовий режим.

4. Правильний режим сну і відпочинку – в тому числі й для судин.

5. Правильний раціон харчування-ягоди, овочі, зелень, йогурти.

6. Правильний тепловий режим в залежності від погоди – ні кутатися, ні перегріватися, не охолоджуватися понад міру. Достатня вологість в приміщеннях.

7. Позбавлення від шкідливих звичок.

8. Регулярні обстеження у лікаря і лікування хронічних захворювань.

9. Контроль над психоемоційним станом, позбавлення від депресій, песимізму, пригніченості.

10. Насичення організму необхідними вітамінами, в тому числі й за допомогою препаратів.