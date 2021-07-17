Магнитные бури в июле: названы опасные даты в середине месяца

Дни магнитных бурь в июле 2021

По прогнозу специалистов, в иле ожидается затяжная магнитная буря средней интенсивности. Она начнется в воскресенье, 18 июля, и закончится во вторник, 20 июля.

Метеочувствительные люди смогут почувствовать ее воздействие уже сегодня вечером, 17 июля. А отголоски этой бури – в среду, 21 июля.

Эта буря будет средней интенсивности, но в сочетании с сильной жарой в Украине она может причинить здоровью существенный вред.

Какие проблемы может вызвать магнитная буря

Нарушение графика сна, бессонница ночью, сонливость в течение дня

Сильные головные боли

Скачки артериального давления

Рассеянность, раздражительность, упадок сил, снижение концентрации

Обострение хронических заболеваний

Расстройства психического и психологического характера

Учащение сердцебиения, тахикардия

Как отмечают ученые, в дни магнитных бурь могут шалить сосуды, меняться гормональный фон, возможны всплески агрессии, а также возможно проявление болезней, которые ранее не давали о себе знать.

Как подготовиться к магнитным бурям

В такие дни желательно строго придерживаться привычного распорядка дня и графика сна. Физическую и психоэмоциональную нагрузку лучше всего снизить. В питании стоит отказаться от жирных, острых, тяжелых блюд, алкоголя. В рационе обязательно должны быть свежие фрукты и овощи.

Нужно пить много воды, а кофе лучше заменить чаем. По возможности, стоит оставаться в покое, избегать конфликтов и выяснения отношений.

Полезно чаще гулять на свежем воздухе, физическая нагрузка должна быть умеренная – прогулки в тени, плавание, йога. Помогут контрастный душ или ванна с аромаслами или травами вечером.

Как снизить воздействие магнитных бурь

Врач-кардиолог Анна Солощенко считает, что сосуды можно и нужно тренировать. Это значительно снизит воздействие магнитных бурь, а также реакции на перепады погоды. Тренировать сосуды можно с помощью регулярных упражнений и тепловых процедур: нежаркой сауны, спа, контрастных душей.

"Если делать это регулярно, сосуды научатся правильно реагировать расширение или сужением на раздражитель", - отмечает кардиолог.

Она назвала основные процедуры, которые помогут с тренировкой сосудов:

1. Регулярные физические нагрузки.

2. Тепловые процедуры – регулярно.

3. Правильный водно-солевой режим.

4. Правильный режим сна и отдыха – в том числе и для сосудов.

5. Правильный рацион питания – ягоды, овощи, зелень, йогурты.

6. Правильный тепловой режим в зависимости от погоды – ни кутаться, ни перегреваться, не охлаждаться сверх меры. Достаточная влажность в помещениях.

7. Избавление от вредных привычек.

8. Регулярные обследования у врача и лечение хронических заболеваний.

9. Контроль над психоэмоциональным состоянием, избавление от депрессий, пессимизма, подавленности.

10. Насыщение организма необходимыми витаминами, в том числе и с помощью препаратов.