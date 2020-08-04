Магнітні бурі у серпні: названі дати сильних метеохвиль

Магнітні бурі у серпні можуть істотно погіршити самопочуття людей на два великих свята. Фахівці попереджають, що погіршення геомагнітної обстановки буде тривати хвилями, по кілька днів.

За даними Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН, сильний спалах очікується у вівторок, 4 серпня. Наступний магнітний удар накриє Землю в кінці місяця – 24 і 25 серпня, на День Незалежності в Україні. Хвилі різної інтенсивності будуть відчуватися до 29 серпня. Невелика буря також може позначитися на самопочутті 10 серпня.

Напружена геомагнітна обстановка може спровокувати головні болі, сонливість, роздратування, загальне погіршення самопочуття.

Фахівці рекомендують у дні магнітних бур знизити фізичну активність і навантаження, постаратися більше відпочивати. По можливості потрібно виключити стресові ситуації, нормально виспатися, дотримуватися здоровий раціон харчування, вживати багато води.

Метеочутливим людям не рекомендується вирушати в далекі поїздки й перевантажувати себе емоційно і фізично. Людям з хронічними захворюваннями потрібно більше часу приділити відпочинку, прогулянок на свіжому повітрі, під руками потрібно тримати необхідні ліки та при необхідності зв'язатися з лікарем.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали продукти, які допоможуть впоратися з передами погоди та магнітними бурями.

А також ми розповідали про те, що кардіолог дала поради про те, як позбавитися від метеозалежності назавжди.