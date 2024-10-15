Магнитный геошторм красного уровня снова охватил Землю: сколько он продлится

Магнитная буря красного уровня начала охватывать Землю вечером 15 октября. Она будет длительной и достаточно мощной, а это может повлечь за собой некоторые проблемы с самочувствием.

Что известно о магнитной буре и как поддержать свой организм, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.

Что такое магнитная буря

Регулярные взрывы и вспышки на Солнце приводят к выбросу в пространство большой части солнечной энергии, состоящей из заряженных частиц (протонов и электронов). Они обладают способностью быстро двигаться в пространстве, в том числе и в сторону Земли.

При достижении магнитосферы нашей планеты происходит активность, которую ученые называют солнечными или магнитными бурями.

Бурые бывают разные по мощности и им наделяется К-индекс. Чем выше этот К-индекс, тем сильнее магнитная буря. К К-индексу 4 - это слабые и умеренные магнитные бури.

Все бури выше К-индекса 5 - это бури красного уровня, которые могут влиять на жизнедеятельность человека. Они провоцируют ухудшение самочувствия многих людей на планете, а могут вызвать сбой в работе спутников, радиочастот и источников связи.

При бурях К-индекса 8 и выше возможны полярные сияния, подобные тем, которые видели жители Земли на прошлой неделе.

Что известно о магнитной буре

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий во всем мире, перерыв между магнитными бурями был совсем непродолжительным и после затяжного геошторма на прошлой неделе Землю охватила новая буря красного уровня.

Эксперты сообщили, что эта буря наберет обороты во вторник вечером, 15 октября. Продлится она три дня - до пятницы, 17 октября.

15 октября ожидается буря К-индекса 6, в среду и четверг геошторм немного ослабнет, до К-индекс 5. В пятницу ожидается умеренное повышение - до К-индекс 4.

Только в субботу, 18 октября, магнитосфера вернется в стабильное состояние.

Следует отметить, что специалисты могут давать только предварительные прогнозы, которые могут изменяться - в зависимости от солнечной активности.

Магнитная буря 15-17 октября (скриншот)

Как влияет магнитная буря на человека

В мире было проведено немало исследований по теме взаимосвязи магнитных бурь и самочувствия человека и некоторые из них такую связь подтверждают. В частности, в дни магнитных бурь люди чаще жалуются на некоторые проблемы со здоровьем и обращаются к врачам.

Также исследования показывают, что магнитные поля влияют на биоэлектрические процессы в организме и это приводит к нарушению сна, снижению работоспособности, повышению тревожности и раздражительности.

Самые частые жалобы:

головная боль

Мигрень

Головокружение

Нарушение концентрации

Снижение трудоспособности

Слабость

Быстрая усталость

Проблемы со сном (ночью и днем)

Туман в голове

Депрессивные состояния

Раздражительность

Агрессия

Повышение тревожности

Нарушение ритма пульса

Прыжки давления

Апатия

Тошнота

Боль в мышцах и суставах

Что поможет вашему организму

Врачи на дне магнитных бурь дают общие рекомендации: полноценно высыпаться, нормально питаться и отдыхать.

Кроме того, облегчить состояние могут:

Сон 7-9 часов, ложиться спать и просыпаться в одно и то же время

Нормальное питание: легкая, богатая витаминами и минералами пища.

Ограничения в потреблении острых, жирных и вредных блюд, кофе, энергетиков, алкоголя и сигарет.

Употреблять достаточное количество воды для поддержания водного баланса

Прогулки на свежем воздухе для насыщения организма кислородом - минимум 30 минут.

Легкие физические упражнения, плавание

Проветривание помещения утром и вечером

Утром помогает контрастный душ, вечером - ванная.

Употребление чая на натуральных травах - мята, мелисса, ромашка.

Избегание стрессовых ситуаций, отсутствие стресса и споров

Если вы чувствуете себя плохо, свяжитесь с врачом, чтобы получить необходимую консультацию.