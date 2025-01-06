Магнитные бури: все неблагоприятные даты, прогноз на неделю
Начало января принесет магнитные бури умеренной мощности, а также бури красного уровня. Такие бури могут вызвать головные боли и ухудшение самочувствия у многих людей на планете.
Когда ожидают магнитные бури в ближайшую неделю, с 6 по 12 января, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Когда будут магнитные бури
По прогнозам экспертов, в ближайшие дни ожидается несколько магнитных бурь.
6 января - магнитная буря красного уровня, К-индекс 5
7 января - слабая магнитная буря
8 января - слабая магнитная буря
9 января - слабая магнитная буря
10 января - умеренная магнитная буря, К-индекс 4. Ухудшение самочувствия может быть у метеочувствительных людей.
11 января - магнитная буря красного уровня, К-индекса 5
12 января - магнитная буря красного уровня К-индекса 5
Магнитные бури с уровнем от К-индекса 5 - это бури красного уровня, которые способны влиять на здоровье человека. Они вызывают головные боли, слабость, сонливость, снижение работоспособности.
Также такие бури могут вызвать сбой в работе источников связи: спутников, GPRS, мобильной и радио связи.
Стоит помнить, что все прогнозы ученых предварительные, поскольку солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться до нескольких раз в сутки. На Солнце происходят взрывы и вспышки ежедневно и часть из них может влиять на магнитосферу Земли.
Почему возникает магнитная буря
Ежедневные вспышки и взрывы на Солнце приводят к выбросу в пространство большой части заряженных частиц энергии (протонов и электронов). Они обладают способностью быстро двигаться в пространстве и достигать атмосферы Земли.
После этого происходит взаимодействие с магнитным полем нашей планеты и поэтому возникает возмущение, которое ученые называют магнитными бурями.
Как может влиять магнитная буря на человека
Слабые магнитные бури человек почти не чувствует, умеренные бури - способны почувствовать люди, которые более чувствительны к изменениям погоды и магнитным колебаниям.
Все бури выше К-индекса 5 - это бури красного уровня, которые испытывают большинство людей на Земле. Они вызывают ухудшение самочувствия и влияют на связь.
Самые частые проблемы:
- Головная боль
- Мигрень
- Туман в голове
- Сонливость
- Тошнота
- Снижение работоспособности и концентрации
- Быстрая усталость
- Агрессивность, раздражительность, тревожность
- Перепады настроения
- Апатия, депрессивные состояния
- Боль в мышцах
- Проблемы с сердечно-сосудистой системой
Немало исследований за последние годы подтвердили, что магнитные бури способны влиять на самочувствие человека. В такие дни люди чаще обращаются к врачам и жалуются на плохое самочувствие.
Одно из исследований показало, что магнитная буря способна повлиять на биоэлектрические процессы в организме человека и вызвать нарушение сна, снижение работоспособности и концентрации и повышение тревожности и раздражительности.
Как защитить организм
Общие рекомендации врачей на дни магнитных бурь очень просты: соблюдать нормальный режим дня, больше отдыхать, пить достаточно воды, дышать свежим воздухом.
Стоит ограничить количество кофе и энергетиков, алкоголя, вредной пищи. Также вечером стоит отложить гаджеты и отдохнуть в спокойной атмосфере.
Если самочувствие ухудшается, стоит обратиться к врачу за консультацией.
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При написании материала были использованы источники: NOAA, Институт геофизики НАН Украины, Космический прогноз Лаборатории солнечной астрономии (NASA), Meteoagent.
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