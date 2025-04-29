Магнитные бури в мае: ученые назвали все дни, когда ваше самочувствие под угрозой

Май принесет не только долгожданное тепло, но и серьезные испытания магнитными бурями. Ученые предупреждают о геоштормах, которые могут ощутимо повлиять на здоровье и самочувствие.

Что стоит знать о магнитных бурях, когда ждать самые опасные дни и как защититься, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что такое магнитная буря

Магнитная буря - это возмущение в магнитном поле Земли, вызванное вспышками на Солнце. Во время таких вспышек в космос выбрасывается огромное количество заряженных частиц, которые, достигая Земли, взаимодействуют с ее магнитосферой.

Последствия этих процессов ощущаются не только в космосе: магнитные бури влияют на работу спутников, электроники, а главное - на самочувствие людей.

Календарь опасных дат на май 2025 года

По прогнозам NOAA и других научных центров космической погоды, в мае ожидаются несколько периодов повышенной магнитной активности:

2 мая - магнитная буря красного уровня (К-индекс 5)

5-7 мая - мощная магнитная буря (К-индекс 5-6)

7-10 мая - затяжная магнитная буря, которая начнется с умеренной активности, в пик достигнет G2 (К-индекс 6-7)

18 мая - кратковременная, но сильная магнитная буря (К-индекс 5-6)

22-23 мая - ожидается буря средней силы

28-30 мая - прогнозируется мощная магнитная буря (G2-G3)

В эти дни стоит особенно внимательно следить за своим самочувствием и минимизировать нагрузки.

Как магнитная буря влияет на человека

Не все одинаково чувствительны к магнитным бурям, но определенные симптомы встречаются часто:

Головная боль

Головокружение

Мигрень

Тошнота

Повышение или снижение артериального давления

Общая слабость

Сонливость

Нарушение сна

Быстрая усталость

Нарушение концентрации и работоспособности

Раздражительность

Апатия

Повышенная эмоциональность

Острая реакция на различные ситуации

Агрессия

Перепады настроения

Обострение хронических болезней

Ухудшение концентрации внимания

Особенно уязвимы люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, метеозависимые, беременные женщины и дети.

Как защититься во время магнитных бурь

Чтобы минимизировать влияние бурь на организм, врачи и исследователи советуют:

Полноценно высыпаться - не менее 7-9 часов в сутки

Пить больше чистой воды - это помогает поддерживать нормальную циркуляцию крови

Нормально питаться, добавить в рацион питательные вещества (овощи, фрукты)

Снизить количество кофе и напитков с кофеином, не злоупотреблять энергетиками

От алкоголя и вредной пищи, которая нагружает организм - стоит отказаться

Избегать стресса - не планировать важные дела на опасные дни

Не конфликтовать, избегать споров

Сократить время пользования гаджетами - электроника во время бури еще больше нагружает нервную систему

Отказаться от тяжелых физических и умственных нагрузок

Хорошо проветривать помещение и больше бывать на свежем воздухе

Контролировать давление и принимать лекарства по назначению врача

Это простые вещи, но они реально работают. Если ваше состояние здоровья вызывает беспокойство - обратитесь к врачам за помощью.

Почему важно знать опасные даты магнитных бурь

Игнорирование магнитных бурь может привести к обострению хронических болезней, ухудшению самочувствия и даже аварийным ситуациям из-за потери концентрации.

Для здоровых людей бури тоже могут быть стрессом, который накапливается незаметно, но потом проявляется в виде снижения иммунитета и энергии.

Понимание календаря магнитных бурь помогает лучше планировать важные дела, путешествия, спортивные нагрузки и просто избегать лишнего риска.