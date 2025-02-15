Магнитные бури: ожидаются ли штормы на выходных, прогноз
Магнитные бури способны влиять на жизнедеятельность человека, вызывая ухудшение самочувствия и настроения. Также при сильных бурях возможен сбой в работе различных средств связи и электрических устройств.
Какой прогноз по магнитным бурям дают ученые на ближайшие выходные, 15-16 февраля, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Почему возникают магнитные бури
Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце, из-за которых происходит выброс потоков заряженных частиц в космос. Они взаимодействуют с магнитосферой Земли и вызывают геомагнитные возмущения.
Как влияют магнитные бури на человека
Каждый год ученые проводят немало исследований, в которых изучают влияние магнитных бурь на человека. Некоторые исследования эту взаимосвязь подтверждают - в дни магнитных бурь люди значительно чаще обращаются за помощью врачей и жалуются на плохое самочувствие.
Также доказано, что магнитные бури способны влиять на биоэлектрические процессы в организме человека и это вызывает нарушение сна, снижение работоспособности и концентрации, повышение тревожности, раздражительность.
Самые частые жалобы:
- Головная боль
- Мигрень
- Туман в голове
- Тошнота
- Снижение работоспособности и концентрации
- Быстрая усталость
- Сонливость днем, слабость
- Агрессивность, раздражительность, тревожность
- Перепады настроения
- Апатия, депрессивные состояния
- Боль в мышцах
- Проблемы с сердечно-сосудистой системой
Прогноз магнитных бурь
По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), в период с 15 по 17 февраля 2025 года прогноз выглядит так:
15 февраля. Ожидается магнитная буря красного уровня с К-индексом 5, которая может влиять на самочувствие людей. Вечером возможно усиление до геошторма G2 (К-индекс 6).
16 февраля. Магнитная буря пойдет на спад и показатели будут соответствовать умеренной магнитной буре, К-индекс 4. Возможно ухудшение самочувствия у метеозависимых людей.
17 февраля. Ожидается умеренная магнитная буря (К-индекс 4), которая может вызвать дискомфорт у многих людей на планете.
Стоит также помнить, что все прогнозы экспертов - предварительные, поскольку солнечная активность очень изменчива и геомагнитная ситуация может меняться до нескольких раз в сутки. Поэтому рекомендуется следить за обновленными прогнозами.
Как снизить влияние магнитной бури на организм
Полноценный сон. Старайтесь засыпать в одно и то же время суток и спать не менее 7-9 часов.
Отдых. Попробуйте больше отдыхать и избегать физического и эмоционального перенапряжения.
Гидратация. Пейте достаточно воды, чтобы поддерживать водный баланс организма.
Избегайте стресса. Практикуйте техники релаксации, такие как медитация или дыхательные упражнения.
Здоровое питание. Потребляйте больше свежих фруктов и овощей, богатых витаминами и минералами.
Свежий воздух. Старайтесь в течение дня гулять на свежем воздухе не менее 30-45 минут. Проветривайте помещение.
Кроме того, врачи советуют не злоупотреблять кофе, энергетиками, алкоголем, вредной пищей.
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При написании материала были использованы источники: NOAA Space Weather Prediction Center, SpaceWeatherLive, EarthSky.
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