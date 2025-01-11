Магнитные бури: будет ли "штормить" на выходных, прогноз

Магнитные бури могут вызвать ухудшение самочувствия у многих людей. В последнее время над Землей бушуют мощные и затяжные бури, поскольку на Солнце происходит много вспышек. Что ждет нас в ближайшие дни?

Стоит ли ожидать магнитные бури на выходные, 11 и 12 января, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Магнитные бури 11 и 12 января

По прогнозам ученых, на выходных ожидаются умеренные и слабые магнитные бури не выше индекса Кр-5.

11 января - умеренная или слабая магнитная буря, К-индекс 3

12 января - умеренная магнитная буря, К-индекс 4

Эти бури не достигнут высоких уровней и, вероятно, не окажут значительного влияния на самочувствие большинства людей.

Однако метеозависимые лица могут почувствовать незначительные недомогания, такие как головная боль, повышенная утомляемость или раздражительность.

Обратите внимание, что прогнозы могут меняться, поскольку солнечная активность меняется несколько раз в сутки, поэтому рекомендуется периодически проверять обновления информации о геомагнитной активности.

Что такое магнитная буря

Вспышки на Солнце приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии, которая состоит из частиц - протонов и электронов. Эти частицы обладают способностью быстро двигаться в пространстве, в том числе в сторону Земли.

Когда они достигают магнитосферы нашей планеты, происходит возмущение, которое ученые называют магнитными или солнечными бурями.

Какое влияние оказывают магнитные бури

Бури бывают разной мощности и различаются по своему влиянию. Слабые и умеренные бури почти не влияют на жизнедеятельность человека, их могут почувствовать только люди, которые более чувствительны к изменениям погоды и магнитным колебаниям.

Мощные бури красного уровня могут вызвать плохое самочувствие у человека и сбой в работе аппаратов для связи - радио, GPRS, спутники.

Какие могут быть проблемы со здоровьем:

Головная боль

Мигрень

Туман в голове

Сонливость

Тошнота

Снижение концентрации и работоспособности

Быстрая усталость

Раздражительность и агрессия

Тревожность

Депрессивные состояния

Ухудшение настроения

Апатия

Боль в мышцах

Проблемы с давлением или сердцем

Исследования подтверждают, что магнитные бури действительно влияют на самочувствие человека. Именно в дни магнитных бурь люди чаще обращаются к врачам с жалобами на ухудшение самочувствия.

Одно из исследований показало, что магнитная буря способна повлиять на биоэлектрические процессы в организме человека и вызвать нарушение сна, снижение работоспособности и концентрации и повышение тревожности и раздражительности.

Как поддержать организм в дни магнитных бурь

Врачи дают преимущественно общие рекомендации о том, как поддержать организм во время магнитных бурь и избежать ухудшения самочувствия. Эти советы включают в себя:

Придерживаться нормального режима дня

Больше отдыхать

Пить достаточно воды

Дышать свежим воздухом

Проветривать помещение

Гулять

Ограничить количество кофе, энергетиков, алкоголя, вредной пищи

Вечер провести в спокойные атмосфере и без гаджетов

Если самочувствие ухудшается - обязательно обратиться за консультацией к врачам.