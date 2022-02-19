Магнітна буря вдарить двічі до кінця лютого: найнебезпечніші дні
Магнітні бурі накриють Землю в останній тиждень лютого. Вони будуть затяжними та сильними, а значить зможуть доставити неприємності багатьом людям на планеті.
Які дні стануть небезпечними і як допомогти організму впоратися з впливом магнітних бур – читайте в матеріалі нижче.
Дати магнітних бур
За даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, погіршення геомагнітної обстановки почнеться у вівторок, 22 лютого. Хвилі будуть не дуже сильними й досягнуть 4 рівня.
На середу, 23 лютого, фахівці прогнозують пік магнітних бур, ситуація погіршиться до червоного рівня, G1. А це означає, що проблеми із самопочуттям можуть виникнути у багатьох людей. І є ризик, що будуть перебої в роботі техніки та зв'язку.
24 лютого магнітна буря піде на спад, але весь день очікується її вплив на Землю. У стабільний стан магнітосфера повернеться тільки до 25 лютого.
Далі мешканці землі матимуть перепочинок до 3-4 березня. Очікується, що на початку березня відбудеться ще одна затяжна і сильна магнітна буря.
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Які симптоми викликає магнітна буря
У дні магнітних бур на погіршення самопочуття скаржаться навіть найздоровіші люди. Можливі головні болі, зниження сил і концентрації, дратівливість і агресивність. Найсильніше погіршення самопочуття відчувають люди з хронічними захворюваннями та літні.
Основні симптоми
- Головний біль
- Запаморочення
- Сонливість
- Безсоння
- Туман в голові
- Перепад тиску
- Порушення серцевого ритму
- Сильна втома і швидка стомлюваність
- Апатія, депресивний стан
- Зниження концентрації, проблеми з пам'яттю
- Втрата апетиту і нудота
- Дратівливість, підвищена емоційність
- Агресивність і відчуття напруги
- Загострення хронічних захворювань
- Ломота в кістках, суглобах, біль в місцях старих переломів і вивихів
Як допомогти організму в дні магнітних бур
У такі дні лікарі рекомендують дотримуватися чіткого режиму дня і повноцінно висипатися (від 7 до 9 годин вночі).
Варто обмежити фізичне і психоемоційне навантаження. Інтенсивні заняття спортом краще скоротити або замінити їх плаванням, прогулянками на свіжому повітрі або невеликий пробіжкою.
Вранці варто прийняти контрастний душ - він допоможе підбадьоритися, ввечері - розслаблюючу ванну. Вона допоможе швидше заснути.
Днем потрібно обов'язково вибратися на свіже повітря. В їжі уникати жирної та важкої їжі, від алкоголю відмовитися, а кількість кави - знизити.
Не варто з'ясовувати стосунки, вплутуватися в конфлікти, стресів краще уникати. Тривалі поїздки краще перенести на інший день.
Людям з хронічними захворюваннями потрібно більше відпочивати, менше нервувати та тримати під руками необхідні ліки.
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