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Магнитная буря ударит дважды до конца февраля: самые опасные дни

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Суббота 19 февраля 2022 09:56
Магнитная буря ударит дважды до конца февраля: самые опасные дни Магнитная буря в конце февраля 2022 (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Магнитные бури накроют Землю в последнюю неделю февраля. Они будут затяжными и сильными, а значит смогут доставить неприятности многим людям на планете.

Какие дни станут опасными и как помочь организму справиться с воздействием магнитных бурь – читайте в материале ниже.

Даты магнитных бурь

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, ухудшение геомагнитной обстановки начнется во вторник, 22 февраля. Волны будут не очень сильными и достигнут 4 уровня.

На среду, 23 февраля, специалисты прогнозируют пик магнитных бурь, ситуация ухудшится до красного уровня, G1. А это значит, что проблемы с самочувствием могут возникнуть у многих людей. И есть риск, что будут перебои в работе техники и связи.

24 февраля магнитная буря пойдет на спад, но весь день ожидается ее воздействие на Землю. В стабильное состояние магнитосфера вернется только к 25 февраля.

Далее жители Земли будут иметь передышку до 3-4 марта. Ожидается, что в начала марте произойдет еще одна затяжная и сильная магнитная буря.

Магнитная буря ударит дважды до конца февраля: самые опасные дни

Скриншот

Какие симптомы вызывает магнитная буря

В дни магнитных бурь на ухудшение самочувствия жалуются даже самые здоровые люди. Возможны головные боли, снижение сил и концентрации, раздражительность и агрессивность. Сильнее всего ухудшение самочувствия чувствуют люди с хроническими заболеваниями и пожилые.

Основные симптомы

  • Головная боль
  • Головокружение
  • Сонливость
  • Бессонница
  • Туман в голове
  • Перепады давления
  • Нарушение сердечного ритма
  • Сильная усталость и быстрая утомляемость
  • Апатия, депрессивное состояние
  • Снижение концентрации, проблемы с памятью
  • Потеря аппетита и тошнота
  • Раздражительность, повышенная эмоциональность
  • Агрессивность и чувство напряжения
  • Обострение хронических заболеваний
  • Ломота в костях, суставах, боль в местах старых переломов и вывихов

Как помочь организму в дни магнитных бурь

В такие дни врачи рекомендуют соблюдать четкий режим дня и полноценно высыпаться (от 7 до 9 часов ночью).

Стоит ограничить физическую и психоэмоциональную нагрузку. Интенсивные занятия спортом лучше сократить или заменить их плаванием, прогулками на свежем воздухе или небольшой пробежкой.

Утром стоит принять контрастный душ - он поможет взбодриться, вечером - расслабляющую ванну. Она поможет быстрее уснуть.

Днем нужно обязательно выбраться на свежий воздух. В еде избегать жирной и тяжелой пищи, от алкоголя отказаться, а количество кофе - снизить.

Не стоит выяснять отношения, ввязываться в конфликты, стрессов лучше избегать. Длительные поездки лучше перенести на другой день.

Людям с хроническими заболеваниями нужно больше отдыхать, меньше нервничать и держать под руками необходимые лекарства.

Напомним, ранее мы писали о том, как заранее подготовиться к переходу на летнее время и спастись от нервных срывов.

А также рассказывали о том, как можно легче перенести резкие перепады погоды.

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