Магнітна буря накриє Землю вже в найближчі дні: названа дата

Магнітна буря в жовтні (Колаж РБК-Україна)

Фахівці назвали дату першої магнітної бурі у жовтні

Магнітна буря стане причиною погіршення самопочуття вже зовсім скоро. Фахівці назвали нові дати в жовтні, коли варто знизити фізичну активність і поберегти своє здоров'я.

Вчені розповіли, що у Сонця розпочався новий 11-річний період активності, а це загрожує сильними спалахами та магнітними бурями. Перша декада жовтня буде цілком спокійною, а друга почнеться з бурі середньої інтенсивності. Про це йдеться в матеріалі порталу Meteoprog.

Перший спалах очікується 11 жовтня, за даними фахівців, він буде середньої активності. Можливі головні болі, погіршення самопочуття, сонливість і дратівливість. Також є ймовірність загострення хронічних хвороб і порушення сну.

У третій декаді жовтня очікується сильна і затяжна магнітна буря. 20-21, а також 25 числа коливання будуть незначними і їх відчують тільки люди, схильні до метеочутливості. А ось 22-24 жовтня Землю накриє сильною магнітною бурею, яку відчують навіть ті, хто не схильний до впливу геомагнітної обстановки та перепадів погоди. Пік цієї магнітної бурі очікується 23 жовтня.

Як пояснили фахівці, у Сонця розпочався новий 11-річний цикл активності. А це означає, що в найближчі роки періоди геомагнітної активності будуть більш частими явищами та затяжними. Пік сонячної активності прогнозується на липень 2025 року. І хоча за даними вчених, цей період активності має стати помірним, є ризик сильного впливу не тільки на здоров'я людей, але і на роботу електронних технологій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівці дали новий календар магнітних бур на жовтень 2020 року.

А також розповідали про те, що лікарі повідомили, як пережити магнітні бурі без наслідків.