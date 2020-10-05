Магнитная буря накроет Землю уже в ближайшие дни: названа дата

Магнитная буря в октябре (Коллаж РБК-Украина)

Специалисты назвали дату первой магнитной бури в октябре

Магнитная буря станет причиной ухудшения самочувствия уже совсем скоро. Специалисты назвали новые даты в октябре, когда стоит снизить физическую активность и поберечь свое здоровье.

Ученые рассказали, что у Солнца начался новый 11-летний период активности, а это чревато сильными вспышками и магнитными бурями. Первая декада октября будет вполне спокойной, а вторая начнется с бури средней интенсивности. Об этом говорится в материале портала Meteoprog.

Первая вспышка ожидается 11 октября и по данным специалистов, она будет средней активности. Возможны головные боли, ухудшение самочувствия, сонливость и раздражительность. Также есть вероятность обострения хронических болезней и нарушение сна.

В третьей декаде октября ожидается сильная и затяжная магнитная буря. 20-21, а также 25 числа колебания будут незначительными и их почувствуют только люди, склонные к метеочувствительности. А вот 22-24 октября Землю накроет сильной магнитной бурей, которую почувствуют даже те, кто не подвержен влиянию геомагнитной обстановки и перепадам погоды. Пик этой магнитной бури ожидается 23 октября.

Как объяснили специалисты, у Солнца начался новый 11-летний цикл активности. А это значит, что в ближайшие годы периоды геомагнитной активности будут более частыми явлениями и затяжными. Пик солнечной активности прогнозируется на июль 2025 года. И хотя по данным ученых, этот период активности должен стать умеренным, есть риск сильного воздействия не только на здоровье людей, но и на работу электронных технологий.

Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты дали новый календарь магнитных бурь на октябрь 2020 года.

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