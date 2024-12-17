Магнитная буря затянется на неделю: какие дни будут опасными

Солнечная активность на этой неделе может повлиять на самочувствие и работу средств связи. Ближайшие дни будут тяжелыми не только для метеозависимых, но и для всех людей на нашей планете.

Когда ожидаются сильные магнитные бури и как уберечь свое здоровье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Когда ожидаются магнитные бури

На этой неделе геомагнитная активность возрастет из-за интенсивных вспышек на Солнце. За последние 24 часа произошло 10 вспышек класса С и М, и ученые прогнозируют 17 декабря новые вспышки класса М.

Ученые предупреждают о магнитных бурях, которые могут вызвать не только перебои в работе средств связи, но и повлиять на здоровье людей.

Показатели магнитных бурь красного уровня наблюдаются еще с 14 декабря и уже четыре дня подряд ученые указывают, что над Землей бушует буря с К-индексом 5.

17 декабря - высокая геомагнитная активность, уровень К-индекс 5.

- высокая геомагнитная активность, уровень К-индекс 5. 18 декабря - геомагнитная активность достигнет уровня К-индекса 6, что соответствует сильной буре. В этот день возможны головная боль, усталость, проблемы со сном и повышенная раздражительность.

- геомагнитная активность достигнет уровня К-индекса 6, что соответствует сильной буре. В этот день возможны головная боль, усталость, проблемы со сном и повышенная раздражительность. 19-20 декабря - буря будет продолжаться, а уровень активности будет оставаться повышенным.

- буря будет продолжаться, а уровень активности будет оставаться повышенным. 21-23 декабря - ожидается снижение активности до К-индекса 2, что указывает на стабильное магнитное поле.

Стоит добавить, что все прогнозы ученых - предварительные, поскольку солнечная активность очень изменчива. Точные даты и интенсивность бурь могут меняться в зависимости от активности Солнца.

Почему происходят магнитные бури

Магнитные бури возникают в результате мощных вспышек на Солнце, которые выбрасывают огромное количество заряженных частиц в космос. Когда эти частицы достигают Земли, они взаимодействуют с магнитным полем нашей планеты, вызывая возмущения.

Какие проблемы возникают во время магнитных бурь

Все бури выше К-индекса 5 - это бури красного уровня, которые способны влиять на самочувствие людей, а также вызвать сбой в работе средств связи: мобильная и радиосвязь, спутники и GPRS.

Самые частые жалобы:

Головная боль

Мигрень

Тошнота

Туман в голове

Снижение концентрации и работоспособности

Быстрая усталость

Слабость, сильная сонливость

Колебания настроения

Агрессивность, раздражительность, раздражительность

Повышение тревожности

Апатия

Депрессивные состояния

Скачки давления и сердечного ритма

Боль в мышцах

Ежегодно ученые проводят немало исследований на тему влияния магнитных бурь на самочувствие человека и часть этих исследований такую взаимосвязь подтверждает. В дни повышенной солнечной активности люди чаще обращаются за помощью к врачам и жалуются на ухудшение самочувствия.

Кроме того, одним из исследований доказано, что магнитные бури способны влиять на биоэлектрические процессы в организме и это вызывает нарушение сна, снижение работоспособности и концентрации, повышение тревожности, раздражительность.

Как защититься от магнитных бурь

Врачи дают общие рекомендации о том, как поддержать свой организм в дни магнитных бурь и избежать последствий.

В первую очередь они советуют поддерживать нормальный режим дня и придерживаться графика сна - ложиться и просыпаться в одно и то же время и спать не менее 7-9 часов в сутки.

Ограничьте физическую и эмоциональную нагрузку в дни повышенной активности.

Пейте больше воды и избегайте кофеина, а также энергетических напитков.

Добавьте в рацион больше овощей, фруктов, зелени.

Откажитесь от алкоголя и сигарет, не употребляйте тяжелую и вредную пищу.

Отдыхайте и не забывайте о коротких прогулках на свежем воздухе.

По возможности уменьшите время использования электронных устройств.

Если самочувствие ухудшается или вызывает беспокойство - обратитесь за помощью к врачу.