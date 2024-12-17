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Магнитная буря затянется на неделю: какие дни будут опасными

Вторник 17 декабря 2024 19:15
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Магнитная буря затянется на неделю: какие дни будут опасными Землю охватила мощная и затяжная магнитная буря (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Солнечная активность на этой неделе может повлиять на самочувствие и работу средств связи. Ближайшие дни будут тяжелыми не только для метеозависимых, но и для всех людей на нашей планете.

Когда ожидаются сильные магнитные бури и как уберечь свое здоровье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Когда ожидаются магнитные бури

На этой неделе геомагнитная активность возрастет из-за интенсивных вспышек на Солнце. За последние 24 часа произошло 10 вспышек класса С и М, и ученые прогнозируют 17 декабря новые вспышки класса М.

Ученые предупреждают о магнитных бурях, которые могут вызвать не только перебои в работе средств связи, но и повлиять на здоровье людей.

Показатели магнитных бурь красного уровня наблюдаются еще с 14 декабря и уже четыре дня подряд ученые указывают, что над Землей бушует буря с К-индексом 5.

  • 17 декабря - высокая геомагнитная активность, уровень К-индекс 5.
  • 18 декабря - геомагнитная активность достигнет уровня К-индекса 6, что соответствует сильной буре. В этот день возможны головная боль, усталость, проблемы со сном и повышенная раздражительность.
  • 19-20 декабря - буря будет продолжаться, а уровень активности будет оставаться повышенным.
  • 21-23 декабря - ожидается снижение активности до К-индекса 2, что указывает на стабильное магнитное поле.

Стоит добавить, что все прогнозы ученых - предварительные, поскольку солнечная активность очень изменчива. Точные даты и интенсивность бурь могут меняться в зависимости от активности Солнца.

Почему происходят магнитные бури

Магнитные бури возникают в результате мощных вспышек на Солнце, которые выбрасывают огромное количество заряженных частиц в космос. Когда эти частицы достигают Земли, они взаимодействуют с магнитным полем нашей планеты, вызывая возмущения.

Какие проблемы возникают во время магнитных бурь

Все бури выше К-индекса 5 - это бури красного уровня, которые способны влиять на самочувствие людей, а также вызвать сбой в работе средств связи: мобильная и радиосвязь, спутники и GPRS.

Самые частые жалобы:

  • Головная боль
  • Мигрень
  • Тошнота
  • Туман в голове
  • Снижение концентрации и работоспособности
  • Быстрая усталость
  • Слабость, сильная сонливость
  • Колебания настроения
  • Агрессивность, раздражительность, раздражительность
  • Повышение тревожности
  • Апатия
  • Депрессивные состояния
  • Скачки давления и сердечного ритма
  • Боль в мышцах

Ежегодно ученые проводят немало исследований на тему влияния магнитных бурь на самочувствие человека и часть этих исследований такую взаимосвязь подтверждает. В дни повышенной солнечной активности люди чаще обращаются за помощью к врачам и жалуются на ухудшение самочувствия.

Кроме того, одним из исследований доказано, что магнитные бури способны влиять на биоэлектрические процессы в организме и это вызывает нарушение сна, снижение работоспособности и концентрации, повышение тревожности, раздражительность.

Как защититься от магнитных бурь

Врачи дают общие рекомендации о том, как поддержать свой организм в дни магнитных бурь и избежать последствий.

В первую очередь они советуют поддерживать нормальный режим дня и придерживаться графика сна - ложиться и просыпаться в одно и то же время и спать не менее 7-9 часов в сутки.

  • Ограничьте физическую и эмоциональную нагрузку в дни повышенной активности.
  • Пейте больше воды и избегайте кофеина, а также энергетических напитков.
  • Добавьте в рацион больше овощей, фруктов, зелени.
  • Откажитесь от алкоголя и сигарет, не употребляйте тяжелую и вредную пищу.
  • Отдыхайте и не забывайте о коротких прогулках на свежем воздухе.
  • По возможности уменьшите время использования электронных устройств.

Если самочувствие ухудшается или вызывает беспокойство - обратитесь за помощью к врачу.

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При написании материала использованы источники: SpaceWeatherLive.com, NOAA Space Weather Prediction Center, Центр космических исследований НАН Украины, NASA Solar Dynamics Observatory.

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