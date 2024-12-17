Магнитная буря затянется на неделю: какие дни будут опасными
Солнечная активность на этой неделе может повлиять на самочувствие и работу средств связи. Ближайшие дни будут тяжелыми не только для метеозависимых, но и для всех людей на нашей планете.
Когда ожидаются сильные магнитные бури и как уберечь свое здоровье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Когда ожидаются магнитные бури
На этой неделе геомагнитная активность возрастет из-за интенсивных вспышек на Солнце. За последние 24 часа произошло 10 вспышек класса С и М, и ученые прогнозируют 17 декабря новые вспышки класса М.
Ученые предупреждают о магнитных бурях, которые могут вызвать не только перебои в работе средств связи, но и повлиять на здоровье людей.
Показатели магнитных бурь красного уровня наблюдаются еще с 14 декабря и уже четыре дня подряд ученые указывают, что над Землей бушует буря с К-индексом 5.
- 17 декабря - высокая геомагнитная активность, уровень К-индекс 5.
- 18 декабря - геомагнитная активность достигнет уровня К-индекса 6, что соответствует сильной буре. В этот день возможны головная боль, усталость, проблемы со сном и повышенная раздражительность.
- 19-20 декабря - буря будет продолжаться, а уровень активности будет оставаться повышенным.
- 21-23 декабря - ожидается снижение активности до К-индекса 2, что указывает на стабильное магнитное поле.
Стоит добавить, что все прогнозы ученых - предварительные, поскольку солнечная активность очень изменчива. Точные даты и интенсивность бурь могут меняться в зависимости от активности Солнца.
Почему происходят магнитные бури
Магнитные бури возникают в результате мощных вспышек на Солнце, которые выбрасывают огромное количество заряженных частиц в космос. Когда эти частицы достигают Земли, они взаимодействуют с магнитным полем нашей планеты, вызывая возмущения.
Какие проблемы возникают во время магнитных бурь
Все бури выше К-индекса 5 - это бури красного уровня, которые способны влиять на самочувствие людей, а также вызвать сбой в работе средств связи: мобильная и радиосвязь, спутники и GPRS.
Самые частые жалобы:
- Головная боль
- Мигрень
- Тошнота
- Туман в голове
- Снижение концентрации и работоспособности
- Быстрая усталость
- Слабость, сильная сонливость
- Колебания настроения
- Агрессивность, раздражительность, раздражительность
- Повышение тревожности
- Апатия
- Депрессивные состояния
- Скачки давления и сердечного ритма
- Боль в мышцах
Ежегодно ученые проводят немало исследований на тему влияния магнитных бурь на самочувствие человека и часть этих исследований такую взаимосвязь подтверждает. В дни повышенной солнечной активности люди чаще обращаются за помощью к врачам и жалуются на ухудшение самочувствия.
Кроме того, одним из исследований доказано, что магнитные бури способны влиять на биоэлектрические процессы в организме и это вызывает нарушение сна, снижение работоспособности и концентрации, повышение тревожности, раздражительность.
Как защититься от магнитных бурь
Врачи дают общие рекомендации о том, как поддержать свой организм в дни магнитных бурь и избежать последствий.
В первую очередь они советуют поддерживать нормальный режим дня и придерживаться графика сна - ложиться и просыпаться в одно и то же время и спать не менее 7-9 часов в сутки.
- Ограничьте физическую и эмоциональную нагрузку в дни повышенной активности.
- Пейте больше воды и избегайте кофеина, а также энергетических напитков.
- Добавьте в рацион больше овощей, фруктов, зелени.
- Откажитесь от алкоголя и сигарет, не употребляйте тяжелую и вредную пищу.
- Отдыхайте и не забывайте о коротких прогулках на свежем воздухе.
- По возможности уменьшите время использования электронных устройств.
Если самочувствие ухудшается или вызывает беспокойство - обратитесь за помощью к врачу.
Ранее мы рассказывали о том, почему мы теряем концентрацию и как можно её вернуть.
А еще писали о том, почему возникает головная боль после пробуждения утром.
При написании материала использованы источники: SpaceWeatherLive.com, NOAA Space Weather Prediction Center, Центр космических исследований НАН Украины, NASA Solar Dynamics Observatory.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.