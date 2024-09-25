Магнитная буря охватила Землю: сколько будет штормить и как защититься

Что такое магнитная буря

На Солнце регулярно происходят всевозможные вспышки и взрывы, которые провоцируют выброс в простор большого количества солнечной энергии. Эта энергия состоит из заряженных частиц - протонов и электронов, способных быстро двигаться в пространстве и достигать магнитосферы Земли.

Когда они достигают магнитосферы Земли, возникает активность, называемая учеными магнитной или солнечной бурей.

Магнитные бури бывают разной мощности, которую обозначают К-индексами. Все бури от К-индекса 1 до К-индекса 4 - умеренные, которые почти не ощутимы для жизнедеятельности населения Земли.

Бури от К-индекс 5 до К-индекс 9 - это бури красного уровня, которые могут вызвать ухудшение самочувствия, обострение болезней, влиять на работу спутников и источников связи.

Что известно о ближайшей магнитной буре

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, магнитная буря красного уровня с К-индексом 5 начала накрывать Землю вечером в понедельник, 23 сентября.

Во вторник, 24 сентября, этот геошторм набрал обороты и эксперты спрогнозировали, что он затянется также на среду, 25 сентября.

В четверг, 26 сентября, магнитная буря немного пойдет на убыль - геомагнитная обстановка будет держаться на отметке К-индекс 4. Только в пятницу наступит облегчение.

Следует отметить, что прогнозы экспертов только предварительные и могут изменяться в зависимости от солнечной активности.

Магнитные бури 23-26 сентября (скриншот)

Как магнитная буря влияет на человека

Ученые всего мира провели немало исследований по теме взаимосвязи магнитных бурь и самочувствия человека и уже доказано, что во время беспокойной геомагнитной обстановки люди чаще жалуются на проблемы со здоровьем и чаще обращаются за помощью врачей.

Исследователи указывают, что магнитные поля влияют на биоэлектрические процессы в организме и это приводит к нарушениям сна, снижению работоспособности и повышению раздражительности.

Самые частые жалобы:

Головные боли, мигрени, головокружение

Нарушение внимания, концентрации

Снижение трудоспособности

Общая слабость, быстрая утомляемость

Сонливость днем и бессонница ночью

Депрессивные состояния

Раздражительность, агрессия

Повышение тревожности

Нарушение ритма пульса

Прыжки артериального давления

Апатия

Тошнота

Боль в суставах и мышцах

Как снизить влияние магнитной бури на организм

В дни магнитных бурь врачи советуют снизить нагрузку, больше отдыхать и соблюдать нормальный распорядок. В общие рекомендации также входит:

Нормально спать (7-9 часов в сутки)

Полноценно питаться, в рационе должны быть свежие овощи и фрукты.

Не пропускать приемы пищи

Пить достаточно воды

Не злоупотреблять кофе, энергетическими напитками, алкоголем, курением, острой и вредной едой.

Дышать свежим воздухом, чтобы насыщать организм кислородом - гулять в парке, лесу, дворе

Проветривать помещение

Утром принимать контрастный душ, вечером - расслабляющую ванну.

Снизить спортивные нагрузки до умеренных или заменить их более легкими упражнениями

Избегать стрессовых ситуаций, не ввязываться в споры и не поддаваться провокациям

Больше отдыхать

Снизить психическую, психологическую и физическую нагрузку

Принимать необходимые лекарства

Обращаться к врачам, если самочувствие ухудшается