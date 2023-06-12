Магнитная буря обрушится на Землю в ближайшие сутки: вспышек на Солнце становится больше
Сильная магнитная буря может накрыть Землю во вторник, 13 июня. Этот метеоудар связан с сильными вспышками на Солнце, которые произошли в течении последних нескольких дней.
Детали сообщили на сайте Spaceweather.
Когда ожидается магнитная буря
Специалисты сообщают, что на Солнце было обнаружено огромное количество пятен. По данным Национального управления океанических и атмосферных явлений, из-за этих пятен на Землю может обрушиться сильная магнитная буря 13 июня. Буря будет сильной и достигнет 5 баллов.
Также ожидается магнитная буря средней интенсивности (не выше 4 баллов) 16 и 18 июня. А в конце июня (26-28 июня) ожидается затяжная магнитная буря, которая также достигнет 5 баллов.
Как магнитные бури влияют на людей
Слабые магнитные колебания обычно люди не чувствуют и они проходят почти незаметно. Метеозависимые люди могут отмечать небольшую сонливость, усталость и головную боль.
А магнитные бури выше К-индекса 3 обычно чувствуют многие люди на планете. Под влияние магнитных бурь чаще попадают пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, метеозависимые и младенцы.
Основные симптомы:
- Головная боль, головокружение, приступы мигрени
- Аритмии, скачки давления
- Тошнота, проблемы с аппетитом
- Повышенная сонливость, бессонница по ночам, упадок сил
- Раздражительность, агрессия, чрезмерная эмоциональность, повышенная тревожность
- Сильная усталость, нарушение концентрации
- Обострение хронических заболеваний
- Боль в мышцах, местах старых переломов, ломота в костях
Как снизить воздействие магнитной бури на самочувствие
В дни магнитных бурь рекомендуется снизить физическую и психологическую нагрузку на организм, придерживаться нормального распорядка дня и полноценно высыпаться.
Помогут такие рекомендации:
- Сон не менее 7-8 часов
- Вместо похода в зал - бассейн
- Прогулка на свежем воздухе
- Вечер в спокойной обстановке
- Исключить жирную, острую, соленую пищу и алкоголь
- Часть суточной дозы кофе заменить травяным чаем
- Употреблять достаточно воды
- Утром контрастный душ и зарядка
- Вечером можно принять расслабляющую ванну
- Исключить психоэмоциональные нагрузки
- Не ввязываться в конфликты, не выяснять отношения
Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется больше отдыхать, снизить все нагрузки, а под рукой держать все необходимые лекарства и бутылочку с водой.
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