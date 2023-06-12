Магнитная буря обрушится на Землю в ближайшие сутки: вспышек на Солнце становится больше

Сильная магнитная буря может накрыть Землю во вторник, 13 июня. Этот метеоудар связан с сильными вспышками на Солнце, которые произошли в течении последних нескольких дней.

Когда ожидается магнитная буря

Специалисты сообщают, что на Солнце было обнаружено огромное количество пятен. По данным Национального управления океанических и атмосферных явлений, из-за этих пятен на Землю может обрушиться сильная магнитная буря 13 июня. Буря будет сильной и достигнет 5 баллов.

Также ожидается магнитная буря средней интенсивности (не выше 4 баллов) 16 и 18 июня. А в конце июня (26-28 июня) ожидается затяжная магнитная буря, которая также достигнет 5 баллов.

Как магнитные бури влияют на людей

Слабые магнитные колебания обычно люди не чувствуют и они проходят почти незаметно. Метеозависимые люди могут отмечать небольшую сонливость, усталость и головную боль.

А магнитные бури выше К-индекса 3 обычно чувствуют многие люди на планете. Под влияние магнитных бурь чаще попадают пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, метеозависимые и младенцы.

Основные симптомы:

Головная боль, головокружение, приступы мигрени

Аритмии, скачки давления

Тошнота, проблемы с аппетитом

Повышенная сонливость, бессонница по ночам, упадок сил

Раздражительность, агрессия, чрезмерная эмоциональность, повышенная тревожность

Сильная усталость, нарушение концентрации

Обострение хронических заболеваний

Боль в мышцах, местах старых переломов, ломота в костях

Как снизить воздействие магнитной бури на самочувствие

В дни магнитных бурь рекомендуется снизить физическую и психологическую нагрузку на организм, придерживаться нормального распорядка дня и полноценно высыпаться.

Помогут такие рекомендации:

Сон не менее 7-8 часов

Вместо похода в зал - бассейн

Прогулка на свежем воздухе

Вечер в спокойной обстановке

Исключить жирную, острую, соленую пищу и алкоголь

Часть суточной дозы кофе заменить травяным чаем

Употреблять достаточно воды

Утром контрастный душ и зарядка

Вечером можно принять расслабляющую ванну

Исключить психоэмоциональные нагрузки

Не ввязываться в конфликты, не выяснять отношения

Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется больше отдыхать, снизить все нагрузки, а под рукой держать все необходимые лекарства и бутылочку с водой.