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Магнитная буря накроет Землю в ближайшие часы: как уберечь организм

Магнитная буря накроет Землю уже сегодня (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Сильная магнитная буря обрушится на Землю сегодня, 30 ноября. По прогнозам специалистов, эта буря достигнет 5 уровня (G1).

Что известно об этой буре и как помочь организму в такой период - читайте ниже.

При магнитных бурях (геомагнитных или солнечных) происходит выброс солнечной массы, вспышки на поверхности Солнца и другие явления, которые рассеиваются энергией во все стороны, в том числе и в сторону Земли.

При столкновении с магнитосферой Земли эта энергия провоцирует геомагнитную активность. В первую очередь, такие вспышки могут чувствовать метеочувствительные люди, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями.

Если буря сильная (от 4 уровня и выше), то ее могут почувствовать и совершенно здоровые люди. Обычно такие бури вызывают небольшое недомогание, головные боли, ощущение сонливости и сильной усталости.

Сильная буря 5 уровня начала проявляться еще в ночь с 29 по 30 ноября. Своего пика она достигнет ближе к полудню и уже после 18:00 пойдет на спад.

Какие неприятности может вызвать магнитная буря:

  • Головная боль, головокружение
  • Нарушение сердечного ритма, скачки давления
  • Сонливость, нарушение концентрации, повышенная усталость
  • Раздражительность, резкие перепады настроения, депрессивные настроения, апатия
  • Агрессия, обострение тревожности
  • Боль в суставах и мышцах
  • Обострение хронических заболеваний

Как помочь организму в такие дни

Утром желательно сделать минимальную зарядку и принять контрастный душ. Постарайтесь не налегать на кофе, часть своей дневной нормы замените чаем. Пейте больше воды.

Постарайтесь полноценно позавтракать и, если погода позволяет - прогуляйтесь утром пешком.

В такие дни нужно полноценно высыпаться, соблюдать нормальный режим дня и полноценно питаться. Исключите алкоголь, вредную, соленую и острую пищу.

Также желательно снизить физические и психоэмоциональные нагрузки в течение дня, а вечером отдохнуть.

Людям с хроническими заболеваниями нужно держать под руками необходимые лекарства, больше отдыхать и снизить нагрузку.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, когда будут магнитные бури в декабре 2022 года.

А также мы писали о том, какие продукты помогут согреться и поддержать организм в холода.

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Магнитная буряздоровье