Магічна дата 31 жовтня: як правильно гадати на Хеллоуїн

31 жовтня традиційно у всьому світі відзначають свято Хеллоуїн. Він з'явився в кельтській культурі й досі святкується, але вже у зміненій, більш популярно-розважальній формі. Однак ця магічна, священна для кельтів дата, призвела до появи великої кількості ворожінь і вірувань. Як дізнатися ім'я свого судженого на Хеллоуїн — читайте нижче.

В ніч з 31 жовтня на 1 листопада кельти щорічно відзначали Самхейн — свято, яким прощалися з літом і зустрічали зиму. Давні язичники вірили, що цієї ночі духи померлих приходять з потойбічного світу, для них у вікнах запалювали особливі вогні та залишали солодощі та їжу.

Разом з появою християнства це свято злилося з новою релігією та отримало нову назву — День всіх святих. Разом зі зміною форми святкування, змінився і зміст свята. За повір'ями, світ потойбічний в цю ніч наближається до світу живих впритул.

Як правильно гадати на Хеллоуїн

Існує кілька способів ворожіння на цю дату. Для першого випадку потрібні червоне яблуко, запалена свічка у підсвічнику і дзеркало. У приміщенні повинно бути темно, а свічка повинна стояти біля дзеркала. Для цього гадання дівчині, яка ворожить, потрібно дивитися в дзеркало і паралельно їсти яблуко. Суджений з'явиться у відображенні.

Скільки шматочків яблука проковтнула — стільки років чекати зустрічі. Якщо яблуко з'їдене, а суджений не з'явився, доведеться чекати наступного року. Якщо свічка раптово гасне, це вказує на присутність злих духів. Тоді ворожіння слід припинити.

Для другого способу гадання потрібно взяти шпильку і любовну записку (вітальну листівку) від шанувальника. Листівку потрібно навпіл скріпити шпилькою, не застібаючи, і покласти під подушку. Побачений сон з цією запискою стане віщим.

Дорогоцінні камені, дорогі прикраси, скло або чиста вода будуть свідчити про щирі почуття. Якщо уві сні будуть квіти, дерева, полум'я, буря або злива — значить, молодик обманює. Вранці, не дивлячись, потрібно вийняти листівку з-під подушки. Вколотий палець буде сигналом, що відносини не будуть розвиватися спокійно.

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