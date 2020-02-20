ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Магічна дата 20.02.2020: як провести цей день правильно

STYLERЖиття    20.02.2020 - 10:03
Магічна дата 20.02.2020: як провести цей день правильно
Дзеркальна дата 20.02.2020 (Колаж РБК-Україна)

Дзеркальна дата 20.02.2020 - це особливий день для виконання бажань

Дата 20.02.2020 називається дзеркальною, і астрологи стверджують, що таке поєднання цифр несе в собі сильну енергетику і магічне значення. В цей день варто бути дуже акуратними з думками та діями, оскільки можна завдати собі шкоди та вибрати неправильну установку на найближче майбутнє.

За словами фахівців, поєднання двійок і нулів – це унікальна можливість втілити в життя свої бажання. Крім того, це день, коли злі сили слабшають.

У сфері фінансів удача повернеться до тих, хто вкладає свої сили в нові проєкти та ідеї. Найбільше пощастить сміливим і безстрашним людям, які не бояться кидати виклик обставинам і ризикують втілювати в життя найсміливіші ідеї. У цей день можна обстоювати свою думку і намагатися переконати оточення про те, що ваш шлях є найбільш вірним. Гроші в цей день варто витратити на щось нове та корисне.

У особистому житті енергетика дзеркального дня набере свою силу після обіду і до вечора. Астрологи зазначають, що в цей день важливо йти назустріч одне одному і не бояться поступатися. Не можна допускати конфлікти, суперечки або налаштовуватися на негатив – це призведе до сумних наслідків.

Дзеркальна дата 20.02.2020 позначиться на здоров'я і настрої людей – енергетика двійок і нулів додати позитиву і змусить задуматися про серйозні речі. День чудово підходить для психоаналізу і пошуку відповідей на бентежливі питання.

Крім того, астрологи рекомендують в цей день звертати увагу на дрібниці, через те, що можуть бути знаки згори, віщі сни або ситуації, які дадуть відповідь на важливе питання. Думки варто налаштувати на позитив, частіше посміхатися і ставитися до оточення добріше.

Весна приготувала приємний сюрприз: ці знаки Зодіаку очікують серйозні зміни Зима складеться вдало: ці знаки Зодіаку чекає неймовірне везіння до кінця лютого
Новини України датаастрологияастролог
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся