ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дзеркальна дата 20.02.2020: як правильно загадати бажання

STYLERЖиття    19.02.2020 - 21:05
Дзеркальна дата 20.02.2020: як правильно загадати бажання
Дзеркальна дата 20 лютого 2020 (колаж: РБК-Україна)

Дзеркальна дата 20.02.2020 дає унікальні можливості

Дзеркальна дата 20.02.2020 несе у собі потужну енергетику, причому, як позитивну, так і негативну. В цей день потрібно бути дуже обережними зі своїми думками, щоб не накликати на себе біду. Як правильно загадати бажання - в матеріалі Styler.

Астрологи і нумерологи кажуть, що в цей день добро перестає боротися зі злом, а всі люди отримують унікальний шанс досягти своїх цілей. Важливо знати, як правильно відправити посил Всесвіту, щоб бути почутим.

Важливо пам'ятати, що комбінація чисел 20.02.2020 може значно підсилити, як позитивні, так і негативні бажання. І якщо в цей день ви схильні до поганого настрою, варто трохи відсторонитися від справ і почати спостерігати за всім зі сторони.

Як правильно і швидко загадати бажання

Експерти рекомендують знайти 30-50 картинок, які символізують ваше найзаповітніше бажання: любов, діти, гроші, здоров'я, подорожі. Фото можна роздрукувати або ж просто "залити" на смартфон і скласти в папку, додавши туди кілька знімків, пов'язаних з вами.

Після цього про папку слід забути, а коли бажання з часом почнуть здійснюватися, вам здасться, що це цілком логічний і закономірний розвиток подій.

Ці речі приносять в дім бідність: позбавтеся від них негайно Енергетичні вампіри: ці кімнатні рослини не можна тримати вдома
Новини України приметы
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся