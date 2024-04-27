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Без магазинного майонеза: легкий и быстрый салат с фасолью

Как сделать салат из фасоли (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Обычно праздничные и обычные салаты часто ассоциируются с майонезами и другими соусами, которые не всегда полезны для здоровья и фигуры. Впрочем, появился современный и вкусный рецепт салата с фасолью и огурцами, который всем понравится.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "Прості рецепти".

Для приготовления салата вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • фасоль консервированная
  • лук
  • соленый огурец
  • зелень
  • соль и сахар
  • масло (примерно 100 миллилитров)
  • черный перец
  • горчица в зернах
  • яблочный уксус.

Количество ингредиентов вы можете регулировать по своему усмотрению. Конечно, основной "гость" салата - фасоль.

Начнем приготовление. Нарежьте лук, наилучший вариант - четверть кольца. Переложите ее в миску, присыпьте щепотками сахара и соли, а затем налейте немного уксуса. После этого тщательно все перемешайте, а затем заливайте лук кипятком, чтобы он промариновался.

И пока лук "доходит" (на это нужно примерно 10 минут), сделайте домашний соус. Для этого слейте жидкость из фасоли в чашу блендера. Туда же добавляйте горчицу в зернах, добавляйте растительное масло и черный перец. Взбивайте все это погружным блендером в течение минуты. Когда соус станет густым - он готов.

Нарежьте огурцы и смешайте с фасолью. Добавляйте зелень, маринованный лук. Затем заправьте все соусом и тщательно перемешайте. Легкий и быстрый салат можно сразу подавать на стол.

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