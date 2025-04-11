Магазинная или домашняя: какая паска калорийнее и вредит фигуре больше

Калорийность домашней паски

В среднем, 100 граммов домашней паски содержит 300-400 ккал. Все зависит от рецепта: если в тесте много сливочного масла, яиц, изюма, орехов и сахара - энергетическая ценность возрастает.

Часто хозяйки щедро добавляют сахарную пудру или глазурь, что еще больше повышает калорийность. Но плюс домашней паски - это полностью натуральный состав, без консервантов и искусственных добавок.

Выпекая пасху дома, вы получаете ключевое преимущество - полный контроль над ингредиентами. Вы можете:

Использовать качественное сливочное масло, свежие яйца.

Регулировать количество сахара, возможно, частично заменив его натуральными подсластителями.

Экспериментировать с мукой, добавляя небольшую часть цельнозерновой для увеличения содержания клетчатки.

Контролировать количество и качество жира.

Использовать натуральные добавки: сухофрукты, орехи, цедру цитрусовых вместо покупных цукатов.

Сделать более легкую глазурь, например, на основе лимонного сока и сахарной пудры или белка.

Калорийность паски из магазина

Промышленные паски могут быть менее калорийными - примерно 270-370 ккал на 100 граммов, однако здесь есть другие риски. Чтобы продлить срок хранения, производители добавляют транжиры, стабилизаторы, усилители вкуса и ароматизаторы. Глазурь иногда делают из искусственных заменителей, которые трудно усваиваются организмом.

Например, вы только посмотрите, сколько ингредиентов содержится в составе магазинной паски.

Скриншот (silpo.ua)

Какая паска больше навредит фигуре?

Хотя домашняя паска более калорийная, она менее вредна в долгосрочной перспективе, так как не содержит химических добавок. Магазинная же версия может влиять не только на вес, но и на работу желудочно-кишечного тракта, если злоупотреблять.

Если хочется насладиться пасхальной выпечкой без вреда для фигуры, стоит контролировать порцию - 50-70 граммов паски в день вполне достаточно, чтобы не перегрузить организм.

А еще лучше - выбирать домашнюю паску с минимумом сахара и жира или же печь по альтернативным рецептам: из цельнозерновой муки, без сахарной глазури, с натуральными подсластителями.