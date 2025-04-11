Магазинная или домашняя: какая паска калорийнее и вредит фигуре больше

Со светлым праздником Пасхи в украинских семьях традиционно появляется паска - ароматная, сладкая выпечка, без которой невозможно представить пасхальный стол. Однако несмотря на ее символическое значение, для тех, кто заботится о фигуре или придерживается здорового образа жизни, паска - это настоящий калорийный вызов.
В материале РБК-Украина (проект Styler) читайте, какая же паска калорийнее - домашняя или магазинная.
В среднем, 100 граммов домашней паски содержит 300-400 ккал. Все зависит от рецепта: если в тесте много сливочного масла, яиц, изюма, орехов и сахара - энергетическая ценность возрастает.
Часто хозяйки щедро добавляют сахарную пудру или глазурь, что еще больше повышает калорийность. Но плюс домашней паски - это полностью натуральный состав, без консервантов и искусственных добавок.
Выпекая пасху дома, вы получаете ключевое преимущество - полный контроль над ингредиентами. Вы можете:
Промышленные паски могут быть менее калорийными - примерно 270-370 ккал на 100 граммов, однако здесь есть другие риски. Чтобы продлить срок хранения, производители добавляют транжиры, стабилизаторы, усилители вкуса и ароматизаторы. Глазурь иногда делают из искусственных заменителей, которые трудно усваиваются организмом.
Например, вы только посмотрите, сколько ингредиентов содержится в составе магазинной паски.
Хотя домашняя паска более калорийная, она менее вредна в долгосрочной перспективе, так как не содержит химических добавок. Магазинная же версия может влиять не только на вес, но и на работу желудочно-кишечного тракта, если злоупотреблять.
Если хочется насладиться пасхальной выпечкой без вреда для фигуры, стоит контролировать порцию - 50-70 граммов паски в день вполне достаточно, чтобы не перегрузить организм.
А еще лучше - выбирать домашнюю паску с минимумом сахара и жира или же печь по альтернативным рецептам: из цельнозерновой муки, без сахарной глазури, с натуральными подсластителями.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Wikipedia, таблица калорийности продуктов, советы диетологов.