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В Харькове в разгар войны в одном из ТЦ "крутят" российскую Инстасамку (видео)

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Харьков, Четверг 23 марта 2023 14:02
В Харькове в разгар войны в одном из ТЦ "крутят" российскую Инстасамку (видео) В Харькове включают российскую "попсу" во время войны (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В ТЦ "Французский бульвар" в Харькове в разгар войны включают песни российской певицы Инстасамки, которая открыто поддерживает войну в Украине.

Об этом инциденте рассказали на видео, опубликованном в местном Telegram-канале.

Что известно об инциденте

Так, автор видео показал в ролике, как в разгар белого дня из динамиков ТЦ доносится "российская попса", в частности поет Инстасамка.

"Просьба для всех владельцев заведений. Так сложно не включать российскую попсу? Зачем мне слушать эту инстасамку? Западная музыкальная индустрия безгранична! Миллионы треков! Зачем Инстасамку включать?" - написал автор видео.

Также видео опубликовано и в Twitter пользователя Кати Косач.

"Неужели так сложно не крутить всяких инстасамок и другую русскую попсу в городе, который до сих пор разрушают российские подонки?! Надеюсь, харьковчане поговорят с админами этого заведения и объяснят (любым способом), что музыка не "внеполитики", - написала украинка.

Певица открыто поддерживает войну

Недавно российская певица Инстасамка, настоящее имя которой Дарья Зотеева, рассказала, что передала армии оккупантов почти миллион рублей (почти 300 тысяч гривен).

"Гонорар от песни "За деньги да" я перевела на "СВО". Я не знаю, куда пойдут эти средства, дойдут ли до адресата – гумпощь, бронежилеты или как там это называется. Но там воюет много моих ровесников, за которых сильно переживаю, чего не могу показать в своем творчестве. Но это пока", - выразилась исполнительница.

Напомним, что в Полтаве подростки "разнесли" клуб под российскую попсу.

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