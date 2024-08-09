У вас отпуск в августе? Вот, какие вещи в доме обязательно следует проверить

Снаряжение и пляжный инвентарь

Независимо от того, отправляетесь ли вы на озеро, или вы едете на местный пляж, или идете в поход у вас, вероятно, есть "склад" необходимых вещей, которыми вы пользуетесь каждый год, например, стулья, матрас или палатки.

Поэтому обязательно найдите минутку, чтобы оценить их состояние. Не заржавели ли металлические элементы? Не повредился ли мягкий материал? Если да, то пора починить или заменить детали, или снаряжение.

Полотенца

Полотенца не вечны. Если у вас есть кучка полотенец с дырками, выдернутыми петлями или грубых и изношенных, они, вероятно, занимают слишком много места в вашем бельевом шкафу или в гараже.

Если вы не хотите избавляться от старых полотенец, вы можете "перепрофилировать" их для уборки или домашних любимцев. Если нет, то пора отдать их на утилизацию и подобрать что-то новое.

Аптечка и солнцезащитный крем

Может быть сложно отследить срок годности солнцезащитного крема, поэтому всегда проверяйте этикетку.

Однако учитывайте, что жара может привести к тому, что солнцезащитный крем испортится до истечения срока годности, указанного на упаковке.

То же касается и аптечки, которая необходима в любых поездках. Поэтому, если жидкость в бутылочках имеет необычный цвет, запах или текстуру, безопаснее всего заменить препараты на новые.

Средства для гигиены

Крошечные гели для душа, лежащие в течение нескольких лет, маленькая баночка с кремом, который покупался для путешествий неизвестно когда - от всех этих мини-средств когда-то необходимо избавиться.

Ведь вещество может испортиться с течением времени и плохо выполнять свою функцию. Если этикетка слишком мелкая, чтобы ее прочесть, и вы не помните, когда вы приобрели средство, лучше сразу с ним попрощаться.

Если флакончик новый и недавно открытый, положите его в багаж или на полку в ванной, чтобы использовать в ближайшие дни.

Сумки и рюкзаки

Хотя вы все еще можете полагаться на надежную сумку для выходных, которой пользуетесь в течение десятилетия, все же многие элементы чемоданов и рюкзаков со временем изнашиваются.

Хотя одна-две потертости не является большой проблемой, нет смысла хранить рюкзаки и сумки, которые больше не функционируют. Если ткань безнадежно порвалась, а молнию невозможно заменить - лучше найти другой рюкзак или сумку.

Купальники и спортивная одежда

Как и рюкзаки, спортивная одежда и купальники со временем изнашиваются: растягиваются, выцветают и, конечно же, теряют эластичность.

Если ткань одежды потеряла плотность, а подошва спортивной обуви растрескалась - пора их заменить.