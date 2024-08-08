7 правил уборки, которые следует соблюдать даже постоянно занятым людям

Безусловно, уборка может отнять много времени - которого может не быть с плотным рабочим графиком. Однако соблюдение некоторых правила уборки необходимо для поддержания чистоты дома.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Southern Living .

Всегда снимайте обувь

Уборка дома неизбежна, но вы можете влиять на то, как часто вам нужно убирать помещение. Обувь, которая была на улице, может оставлять следы из нежелательной грязи, пыли и даже бактерий.

Если вы ищете простой способ свести к минимуму количество грязи и избежать постоянной санитарной обработки пола, лучше оставляйте свою обувь у двери - даже если нужно всего-навсего забежать в комнату за забытым телефоном или кошельком.

Организуйте пространство для удобства

В детстве часто можно услышать от родителей, что все имеет свое место: посуда, игрушки и одежда. Взрослая жизнь делает жизнь насыщенной, а организацию пространства дома - запутанной, ведь вряд ли кто-то хочет тратить на уборку свободное от работы время.

Оказывается, совет родителей по уборке остается актуальным - в беспорядке почти невозможно быстро найти нужную вещь. Для того чтобы поддерживать жилище в порядке при чрезвычайно напряженном образе жизни, важно сначала организовать пространство для комфорта.

Это означает, что следует навести порядок в вашем доме, создав организационные системы, которые вы сможете поддерживать. Без такой системы любому, особенно тому, кто имеет плотный график, трудно соблюдать чистоту дома.

Используйте таймер для уборки

Обычно даже плотный график может оставить хотя бы 15 минут свободного времени. Вместо того чтобы листать ленту Instagram, эксперты по уборке предлагают потратить это время на обустройство своего пространства.

Уборка за 15 минут - это простая техника, когда вы выбираете задачу, устанавливаете таймер на 15 минут и сосредотачиваете свой разум и тело на достижении цели.

Это может показаться не таким уж большим промежутком времени - особенно, когда у вас так много дел - но если выделить немного времени ежедневно, это сможет предотвратить накопление беспорядка.

Убирайте во время других дел

Когда у вас очень загруженный график, добавить что-то еще в свое расписание может показаться сверхсложной задачей. Однако вместо того, чтобы создать еще больше обязанностей после работы, убирайте, когда выполняете ежедневные дела.

Например, складывайте вещи на свои места или убирайте их после того, как вы ими воспользовались, мойте посуду после еды и ополаскивайте умывальник после утреннего умывания.

Создайте рутину в уборке

Легко отложить уборку - однако это означает больше накопившихся вещей, когда вы все же доберетесь до него.

Легче стабильно поддерживать чистоту в доме, а если убирать понемногу ежедневно, то задачу уборки всего дома можно разбить на более легкие для выполнения части.

Для этого рекомендуют составить график уборки, чтобы знать, какие дни посвящены конкретным задачам, например, вытирать пыль каждый понедельник и пылесосить каждый вторник.

Храните средства для уборки под рукой

Наличие специального места для всех средств для уборки и инструментов может помочь вам чувствовать себя более организованно, но попробуйте держать универсальный спрей под рукой в ванной или на кухне, чтобы вы могли убирать более регулярно.

Таким образом, когда вы увидите что-то требующее внимания, вы сможете убрать об этом сразу, а не добавлять в список дел.

Убирайте от верхних поверхностей до нижних

Начните неделю с вытирания пыли и протирания верхних поверхностей, таких как полки и шкафы, а затем сосредоточьтесь на полу.

Уборка "сверху вниз "означает, что мусор сверху попадет на грязный пол, а не на чистый. Убирая пылесосом, не забывайте о небольших пространствах под духовкой, между стеной и холодильником, а также о местах под мебелью, где может накапливаться грязь.