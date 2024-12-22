Должен быть на праздничном столе: этот суперпродукт является самым питательным в мире

На рождественском столе обязательно должна быть брюссельская капуста, которая признана самым питательным продуктом. Она полезна для кишечника и даже способна снижать уровень холестерина.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, чем полезна такая капуста и кому ее есть нельзя.

Чем полезна брюссельская капуста

Брюссельская капуста является одними из самых питательных продуктов в мире. В исследовании утверждалось, что эта мини-капуста богата кальцием и витамином С.

Такая капуста и другие крестоцветные овощи могут помочь предотвратить многие распространенные раковые заболевания. Однако, чтобы увидеть какую-то пользу, придется есть ее чаще одного раза в год.

Это объясняется тем, что ростки содержат противораковые растительные соединения, включая глюкозинолаты, которые помогают детоксицировать и выводить канцерогены из организма.

Другое исследование показало, что добавление овощей капусты (например, брокколи и цветной капусты) в рацион может снизить риск сердечных заболеваний .

Многие люди не любят брюссельскую капусту из-за ее естественного горького вкуса.

Порция 80 г отварной брюссельской капусты обеспечивает:

28 ккал

2,3 г белка

1,0 г жира

2,8 г углеводов

3,3 г клетчатки

256 мкг каротина

88 мкг фолиевой кислоты

48 мг витамина С

Исследование, которое изучало влияние ежедневного употребления 300 граммов вареной брюссельской капусты, показало снижение окислительного повреждения на 28%. Это повреждение, как правило, вызвано воспалением, и овощи капусты оказываются особенно полезными для уменьшения этих воспалительных эффектов.

Брюссельская капуста особенно богата растительным соединением под названием кемпферол. Этот антиоксидант изучался на предмет его многих полезных для здоровья свойств, в том числе для здоровья сердца.

Кому нельзя есть брюссельскую капусту

Для большинства брюссельская капуста является здоровым вариантом. Однако, если у вас проблемы со щитовидной железой, то вам стоит свести к минимуму количество овощей капусты, которые вы потребляете.

Это объясняется тем, что эти овощи могут препятствовать усвоению йода, необходимого для производства гормонов щитовидной железы. Однако стоит помнить, что вам нужно есть разумное количество.

Брюссельская капуста - это пища с высоким содержанием клетчатки, которая является очень полезной для большинства, ведь поддерживает процесс пищеварения и является источником топлива для здоровых бактерий, которые есть в кишечнике.