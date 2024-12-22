Має бути на святковому столі: цей суперпродукт є найпоживнішим у світі

На різдвяному столі обов'язково має бути брюссельська капуста, яка визнана найпоживнішим продуктом. Вона корисна для кишечника та навіть здатна знижувати рівень холестерину.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чим корисна така капуста та кому її їсти не можна.

Чим корисна брюссельська капуста

Брюссельська капуста є одними з найбільш поживних продуктів у світі. У дослідженні стверджувалося, що ця міні-капуста багата кальцієм і вітаміном С.

Така капуста та інші хрестоцвіті овочі можуть допомогти запобігти багатьом поширеним раковим захворюванням. Однак, щоб побачити якусь користь, доведеться їсти її частіше одного разу на рік.

Це пояснюється тим, що паростки містять протиракові рослинні сполуки, включаючи глюкозинолати, які допомагають детоксикувати та виводити канцерогени з організму.

Інше дослідження показало, що додавання овочів капусти (наприклад, броколі та цвітної капусти) до раціону може знизити ризик серцевих захворювань .

Багато людей не люблять брюссельську капусту через її природний гіркий смак.

Порція 80 г відвареної брюссельської капусти забезпечує:

28 ккал

2,3 г білка

1,0 г жиру

2,8 г вуглеводів

3,3 г клітковини

256 мкг каротину

88 мкг фолієвої кислоти

48 мг вітаміну С

Дослідження, яке вивчало вплив щоденного вживання 300 грамів вареної брюссельської капусти, показало зниження окисного пошкодження на 28%. Це пошкодження, як правило, спричинене запаленням, і овочі капусти виявляються особливо корисними для зменшення цих запальних ефектів.

Брюссельська капуста особливо багата рослинною сполукою під назвою кемпферол. Цей антиоксидант вивчався на предмет його багатьох корисних для здоров’я властивостей, у тому числі для здоров’я серця.

Кому не можна їсти

Для більшості брюссельська капуста є здоровим варіантом. Однак, якщо у вас проблеми зі щитовидною залозою, то вам варто звести до мінімуму кількість овочів капусти, які ви споживаєте.

Це пояснюється тим, що ці овочі можуть перешкоджати засвоєнню йоду, необхідного для виробництва гормонів щитовидної залози. Однак варто пам’ятати, що вам потрібно їсти розумну кількість.

Брюссельська капуста - це їжа з високим вмістом клітковини, яка є дуже корисною для більшості, адже підтримує процес травлення та є джерелом палива для здорових бактерій, які є у кишечнику.